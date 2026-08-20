Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro está a punto de lanzar una aplicación que permitirá a los conductores consultar el aforo disponible en los estacionamientos del centro histórico antes de llegar a la zona, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.
De acuerdo con el secretario, el sistema integrará 54 estacionamientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad. La aplicación mostrará en tiempo real cuántos cajones tiene disponibles cada inmueble y trazará la ruta hacia el elegido, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos que recorren las calles del centro buscando lugar.
Ángeles indicó que el desarrollo del aplicativo está en una etapa avanzada y que tiene una reunión de revisión programada para la próxima semana, tras la cual la dependencia podrá ofrecer más información sobre el lanzamiento.
El secretario destacó que varios estacionamientos del primer cuadro son menos conocidos que los más céntricos pero están ubicados a una calle de distancia, con disponibilidad de cajones. La app busca visibilizar esas opciones para distribuir mejor la demanda y aliviar la congestión vial en la zona.
La iniciativa se desarrolla dentro de la plataforma digital del Municipio de Querétaro y los estacionamientos participantes se han sumado de manera progresiva al sistema.