App estacionamientos centro histórico Querétaro cuándo lanza 2026

La Secretaría de Movilidad tiene una reunión de revisión la próxima semana y prevé anunciar el lanzamiento pronto; 54 estacionamientos participarían en el sistema.

Estacionamiento con vehículos y cajones señalizados, alusivo a la aplicación que permitirá consultar espacios disponibles en el Centro Histórico de Querétaro.

La Secretaría de Movilidad Municipal prepara una aplicación que mostrará en tiempo real la disponibilidad de cajones en 54 estacionamientos del Centro Histórico de Querétaro y permitirá trazar la ruta hacia el establecimiento seleccionado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro está a punto de lanzar una aplicación que permitirá a los conductores consultar el aforo disponible en los estacionamientos del centro histórico antes de llegar a la zona, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.

De acuerdo con el secretario, el sistema integrará 54 estacionamientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad. La aplicación mostrará en tiempo real cuántos cajones tiene disponibles cada inmueble y trazará la ruta hacia el elegido, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos que recorren las calles del centro buscando lugar.

Ángeles indicó que el desarrollo del aplicativo está en una etapa avanzada y que tiene una reunión de revisión programada para la próxima semana, tras la cual la dependencia podrá ofrecer más información sobre el lanzamiento.

El secretario destacó que varios estacionamientos del primer cuadro son menos conocidos que los más céntricos pero están ubicados a una calle de distancia, con disponibilidad de cajones. La app busca visibilizar esas opciones para distribuir mejor la demanda y aliviar la congestión vial en la zona.

La iniciativa se desarrolla dentro de la plataforma digital del Municipio de Querétaro y los estacionamientos participantes se han sumado de manera progresiva al sistema.

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