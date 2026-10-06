Talleres ciudadanos dan forma a Programas de Manejo de dos ANP

Dos talleres en Cerro Colorado y uno en Cañada Bolaños reunieron a vecinos, sociedad civil, academia y dependencias de tres órdenes de gobierno.

Tres personas revisan un mapa impreso durante una mesa de trabajo del taller de Programas de Manejo de ANP en Querétaro
  • En mesas de trabajo, los participantes aportaron propuestas y observaciones sobre las ANP.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizó talleres de participación ciudadana para elaborar los Programas de Manejo de Cerro Colorado y Cañada Bolaños, las dos nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) del municipio.

Ambas tienen categoría de Zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población y subcategoría de Parque Intraurbano.

Fueron tres talleres: dos para Cerro Colorado y uno para Cañada Bolaños. Participaron habitantes de distintas zonas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

En Cerro Colorado asistieron habitantes de Hércules y representantes de la Asociación Civil Salvador Medina, Netas Ciudadanas, Defensores del Cerro Colorado y el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA).

También estuvieron las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobierno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Desarrollo Urbano e investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro.

El taller de Cañada Bolaños reunió a ciudadanía y funcionarios estatales y municipales. En mesas de trabajo aportaron conocimientos, propuestas y observaciones sobre las características y necesidades del espacio.

La secretaria de Medio Ambiente, Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, afirmó que la participación ciudadana es fundamental para elaborar estos instrumentos de planeación ambiental.

“Estamos construyendo estos Programas de Manejo de la mano de la ciudadanía”, dijo, y explicó que se escuchó “a quienes conocen, viven y tienen una relación directa con estos espacios”.

Agregó: “Queremos que estas Áreas Naturales Protegidas sean patrimonio de las familias de hoy y de las próximas generaciones. Juntos estamos haciendo de Querétaro la Capital Verde”.

Los Programas de Manejo establecerán criterios, acciones y estrategias para preservar ambos espacios y para el aprovechamiento responsable de sus valores ambientales y sociales. Cerro Colorado y Cañada Bolaños contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio ambiental de la capital.

La administración municipal integra ahora las aportaciones recabadas en los documentos de ambas ANP.

gobierno talleres medio ambiente queretaro

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