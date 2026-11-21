Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— Las zonas serranas de Querétaro podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluye a la entidad entre las 15 con ese rango de temperatura.
El descenso se asocia con la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8, la cual provocará un enfriamiento en el norte, noreste, oriente y centro del país. En el mismo rango de 0 a 5 °C, el SMN ubica también zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Para este sábado, el sistema frontal interactúa con una vaguada en niveles medios y altos, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que favorecen rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país. El domingo, el frente frío número 8 recorrerá el noreste y el oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de México.
El pronóstico difundido no detalla temperaturas por municipio para Querétaro ni para San Juan del Río, por lo que el rango de 0 a 5 °C corresponde a las zonas serranas del estado.
Recomendaciones ante el frío
A inicios de esta semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Javier Amaya Torres, pidió a la población mantenerse abrigada, en especial durante las primeras horas del día y por las noches, y enviar bien abrigados a niñas y niños a clases.
La dependencia también advirtió sobre el riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono que representan los calentadores de combustión en espacios cerrados; en el caso de los eléctricos, recomendó adquirir equipos certificados, desconectarlos cuando no se utilicen y mantenerlos lejos de cortinas, muebles y materiales inflamables. Cualquier situación de riesgo puede reportarse al 911.