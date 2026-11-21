San Juan del Río, 21 de noviembre de 2026.- Rosa María Ríos García, conocida como Rosy Sinecio, se comprometió a gestionar apoyo federal para La Rueda. Antes recorrió la colonia y habló con familias sobre los daños que les han causado las inundaciones en años anteriores.
Lo anunció en su cuenta de Facebook, donde publicó fotografías del recorrido. «Daré seguimiento a sus necesidades y buscaré gestionar apoyo federal para la colonia», escribió. También agradeció a los vecinos que le abrieran sus puertas y le contaran lo que han vivido.
Sinecio conversa con una vecina de la colonia.La publicación no dice cuántas familias visitó ni qué daños le reportaron. Tampoco indica ante qué dependencia o programa federal pedirá la ayuda, por qué monto ni en qué plazo.
En las imágenes, Sinecio camina por calles de la colonia con tres mujeres y un hombre. En otra, entrega a una residente un folleto con su nombre. Ríos García ha contendido por la presidencia municipal de San Juan del Río.
La Rueda colinda con el río San Juan y es una de las zonas de la ciudad que se han llegado a inundar cuando el cauce crece. En septiembre de 2021, el desbordamiento del río dañó 124 viviendas de la colonia, según informó entonces Protección Civil municipal.
Por ahora el compromiso es solo un anuncio. Falta saber qué gestión hará Sinecio, ante qué instancia y si la colonia recibirá apoyo federal.