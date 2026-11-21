Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— La Semana del Dron, que el Municipio de Querétaro realiza en BLOQUE y que termina este sábado 21 de noviembre, tiene entre sus actividades pilotar drones con gafas especiales que dan la vista desde el propio aparato (vuelo FPV, por First Person View) y competir en Drone Soccer, una modalidad que combina habilidades de vuelo, tecnología y competencia.
El encuentro empezó el jueves 19. Lo organizan la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio con Blick Drones, Cramex, DJI y Volemos el Drone. El programa tiene conferencias, talleres especializados, capacitación técnica, encuentros entre empresas y talento, y competencias de vuelo FPV.
Según el Municipio, el propósito es acercar a niñas, niños y jóvenes a esta tecnología y abrir oportunidades de capacitación, emprendimiento y desarrollo profesional.
Las actividades también buscan mostrar los usos de los drones en la seguridad, la agricultura, la construcción y la industria aeroespacial. La directora de Blick Drones, Gabriela Galindo, dijo que los talleres y las prácticas servirán para conocer las herramientas, los programas y las aplicaciones de los drones en distintas industrias.
También ayudarán a identificar las habilidades que se necesitan para trabajar en el sector. Galindo destacó además que el vuelo FPV y el Drone Soccer son una vía para despertar el interés de las nuevas generaciones.
Drones en exhibición durante la Semana del Dron en BLOQUE.Foto: Cortesía Municipio de Querétaro
En la inauguración, el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, dijo que el estado tiene condiciones favorables para que crezca esta industria. Mencionó tres datos: más de 80 empresas aeroespaciales, 117 mil 494 estudiantes de educación superior en el ciclo escolar 2025-2026 y alrededor del 31.7 por ciento de las exportaciones nacionales de aeronaves y sus partes en el primer trimestre de 2026.
"Hoy Querétaro es la ciudad más innovadora que tiene el país, según el Instituto Mexicano de la Competitividad", afirmó el funcionario. Añadió que "quien se dedique a la tecnología, quien invierta su tiempo en innovación, está destinado a tener una vida próspera, a tener un empleo bien pagado".
Ruiz Ballesteros explicó que uno de los objetivos de BLOQUE, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa del Municipio, es acercar la tecnología a más personas.
Para ello ofrece programas de capacitación, incubación y emprendimiento que buscan convertir ideas en proyectos productivos y vincular el talento local con las empresas.
El comunicado municipal no informó horarios, costo ni requisitos de registro para las actividades del último día.