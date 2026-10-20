Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) firmaron un convenio para llevar presentaciones de agrupaciones artísticas universitarias a las delegaciones y a otros espacios públicos y comunitarios, con el propósito de promover la convivencia entre las familias.
Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, y Ricardo Ugalde Ramírez, abogado general y apoderado legal de la UAQ, suscribieron el instrumento con la participación de Pamela Soledad Jiménez Draguicevic, secretaria de Extensión y Cultura Universitaria.
Para Torres Olguín, acercar la cultura a las colonias contribuye a la convivencia social.
“Estas pequeñas acciones que permiten cultivar a la persona, el acercar la cultura a las comunidades y colonias, tienen un gran valor y un gran significado”, afirmó el funcionario municipal.
“Y estas pequeñas acciones son las que tienen un gran valor en el día a día, porque sin duda eso nos permite, por un lado, la gobernabilidad y, por otro lado, tener comunidades y colonias en paz”, añadió.
El convenio contempla que agrupaciones representativas de la UAQ ofrezcan presentaciones musicales, teatrales y folclóricas en distintos puntos de la capital. Varias de esas actividades ya se realizaron.
La programación continúa en noviembre y diciembre.
En esos dos meses se presentarán la Compañía Folklórica DGATQ Mayor, Cómicos de la Legua y la Rondalla Universitaria en la delegación Felipe Carrillo Puerto y en las colonias El Sol y Santa María Magdalena.
Los escenarios serán los patios de las delegaciones, las explanadas, las plazas y otros espacios de encuentro, como parte de una estrategia conjunta para descentralizar la oferta cultural.
La UAQ dará seguimiento a la participación de sus agrupaciones artísticas.
Al Municipio le corresponde proporcionar las facilidades administrativas, logísticas y operativas para que las presentaciones se realicen en delegaciones y espacios comunitarios.