Municipio de Querétaro y UAQ acercan cultura a las delegaciones

El convenio contempla presentaciones de agrupaciones artísticas universitarias en espacios públicos y comunitarios para promover la convivencia entre las familias.

Agrupación con capas interpreta piezas con instrumentos de cuerda y acordeón durante una presentación artística

Las presentaciones se realizarán en patios de delegaciones, explanadas, plazas y otros espacios de encuentro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) firmaron un convenio para llevar presentaciones de agrupaciones artísticas universitarias a las delegaciones y a otros espacios públicos y comunitarios, con el propósito de promover la convivencia entre las familias.

Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, y Ricardo Ugalde Ramírez, abogado general y apoderado legal de la UAQ, suscribieron el instrumento con la participación de Pamela Soledad Jiménez Draguicevic, secretaria de Extensión y Cultura Universitaria.

Para Torres Olguín, acercar la cultura a las colonias contribuye a la convivencia social.

“Estas pequeñas acciones que permiten cultivar a la persona, el acercar la cultura a las comunidades y colonias, tienen un gran valor y un gran significado”, afirmó el funcionario municipal.

“Y estas pequeñas acciones son las que tienen un gran valor en el día a día, porque sin duda eso nos permite, por un lado, la gobernabilidad y, por otro lado, tener comunidades y colonias en paz”, añadió.

El convenio contempla que agrupaciones representativas de la UAQ ofrezcan presentaciones musicales, teatrales y folclóricas en distintos puntos de la capital. Varias de esas actividades ya se realizaron.

La programación continúa en noviembre y diciembre.

En esos dos meses se presentarán la Compañía Folklórica DGATQ Mayor, Cómicos de la Legua y la Rondalla Universitaria en la delegación Felipe Carrillo Puerto y en las colonias El Sol y Santa María Magdalena.

Los escenarios serán los patios de las delegaciones, las explanadas, las plazas y otros espacios de encuentro, como parte de una estrategia conjunta para descentralizar la oferta cultural.

La UAQ dará seguimiento a la participación de sus agrupaciones artísticas.

Al Municipio le corresponde proporcionar las facilidades administrativas, logísticas y operativas para que las presentaciones se realicen en delegaciones y espacios comunitarios.

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