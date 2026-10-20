Navolato, Sinaloa, 20 de octubre de 2026.- Dos civiles armados murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano registrado la noche del 19 de octubre en la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma, en el municipio de Navolato.

La confrontación derivó en una persecución que terminó en la colonia Fidel Gutiérrez, donde fue asegurada una camioneta con impactos de bala.

Los primeros reportes situaron el comienzo de las detonaciones alrededor de las 21:30 horas. Habitantes de distintos sectores de La Palma alertaron sobre disparos que se prolongaron durante varios minutos.

De acuerdo con la información preliminar, los militares fueron agredidos por civiles armados que circulaban en una camioneta Toyota Tacoma gris, con placas de Estados Unidos.

El personal castrense respondió al ataque y comenzó una persecución por calles de la localidad.

Persecución termina en la colonia Fidel Gutiérrez

El enfrentamiento inició en el sector centro de La Palma y se extendió hasta las inmediaciones de un plantel preescolar.

La persecución concluyó en el cruce de las calles Primera y Justo Sierra, en la colonia Fidel Gutiérrez, donde quedó la camioneta que presuntamente utilizaron los agresores.

La unidad presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en los cristales y la carrocería.

En el sitio también se reportó el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico que presuntamente portaban los dos hombres fallecidos.

La cantidad y características de los objetos deberán precisarse en el informe de la autoridad correspondiente.

Investigan circunstancias del enfrentamiento

Los cuerpos de las dos personas fallecidas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos de identificación.

Hasta el corte de los reportes iniciales, no se había establecido públicamente la identidad de los hombres ni su posible pertenencia a alguna organización criminal.

Las diligencias de investigación deberán establecer las circunstancias del enfrentamiento, el origen de las armas aseguradas y la participación de las personas involucradas.