Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Ángel Hernández, César Polack y el dueto integrado por Sofi Vigueras y Quentin obtuvieron, respectivamente, el primero, segundo y tercer lugar del concurso de arte en piso del festival QROMA, realizado el fin de semana con el tema “El vino: mitos y cultura”.
En su segunda edición, la competencia estuvo vinculada con el sexto Festival del Vino Queretano. En ella participaron 15 pinturas madonnari de artistas de diversas entidades de México.
Además, se crearon y expusieron cuatro pinturas 3D interactivas. Entre ellas estuvieron las de la estadounidense Tracy Lee Stum, con una trayectoria de más de 30 años en el arte público, y las de Rubén Poncia, artista de los Países Bajos con gran experiencia internacional en la técnica de pintura en calles.
Como parte de las actividades de los días 17 y 18, en la Plaza Gran Cué del municipio de Corregidora hubo una zona dedicada a las niñas y los niños. Ahí, el equipo de QROMA ofreció talleres y ejercicios de arte en piso.
Durante la ceremonia de premiación, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo de seguir trabajando cerca de la comunidad creativa y artística: escucharla, vincularla y hacer equipo.
Según expuso, esa labor ha contribuido a hacer de Querétaro un estado creativo y ha dejado constancia de que el arte es un gran instrumento para construir una cultura de paz.
Con la pirámide de El Pueblito como fondo, López Birlain entregó el premio del público a Dan Morales y destacó las bondades de la economía creativa, que propicia que el talento encuentre públicos y mercados y que es capaz de hacer coincidir las artes visuales, el espacio público y la cultura vitivinícola queretana.