Ángel Hernández gana concurso de arte en piso en Corregidora

El concurso del festival QROMA, con el tema “El vino: mitos y cultura”, se vinculó con el sexto Festival del Vino Queretano en Corregidora.

Vista aérea de pinturas madonnari del concurso de arte en piso del festival QROMA, en Corregidora
  • El concurso del festival QROMA reunió 15 pinturas madonnari de artistas de diversas entidades de México.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Ángel Hernández, César Polack y el dueto integrado por Sofi Vigueras y Quentin obtuvieron, respectivamente, el primero, segundo y tercer lugar del concurso de arte en piso del festival QROMA, realizado el fin de semana con el tema “El vino: mitos y cultura”.

En su segunda edición, la competencia estuvo vinculada con el sexto Festival del Vino Queretano. En ella participaron 15 pinturas madonnari de artistas de diversas entidades de México.

Además, se crearon y expusieron cuatro pinturas 3D interactivas. Entre ellas estuvieron las de la estadounidense Tracy Lee Stum, con una trayectoria de más de 30 años en el arte público, y las de Rubén Poncia, artista de los Países Bajos con gran experiencia internacional en la técnica de pintura en calles.

Como parte de las actividades de los días 17 y 18, en la Plaza Gran Cué del municipio de Corregidora hubo una zona dedicada a las niñas y los niños. Ahí, el equipo de QROMA ofreció talleres y ejercicios de arte en piso.

Durante la ceremonia de premiación, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo de seguir trabajando cerca de la comunidad creativa y artística: escucharla, vincularla y hacer equipo.

Según expuso, esa labor ha contribuido a hacer de Querétaro un estado creativo y ha dejado constancia de que el arte es un gran instrumento para construir una cultura de paz.

Con la pirámide de El Pueblito como fondo, López Birlain entregó el premio del público a Dan Morales y destacó las bondades de la economía creativa, que propicia que el talento encuentre públicos y mercados y que es capaz de hacer coincidir las artes visuales, el espacio público y la cultura vitivinícola queretana.

arte y cultura corregidora festival gobierno

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