Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Comisión Permanente Estatal del PAN Querétaro sesionará el 25 de octubre para aprobar siete coordinaciones de Cuidar Querétaro, informó el presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango.
Según el dirigente, los perfiles se presentarán después ante la militancia, con la presencia del presidente nacional del partido, Jorge Romero.
El esquema contempla coordinaciones municipales en Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Huimilpan, además de una estatal y una más para los distritos electorales locales.
El diagnóstico incluyó alrededor de 40 mil encuestas y evaluaciones, según el dirigente.Arango explicó que el proceso duró 14 meses y que el método se diseñó específicamente para Cuidar Querétaro.
De acuerdo con el dirigente, el punto de partida fueron las necesidades de los queretanos y no las aspiraciones ni los nombres de quienes buscaban participar.
Arango añadió que Acción Nacional continuará avanzando con unidad, responsabilidad y apertura, con un proyecto que responda a los retos presentes y futuros del estado.
Para integrar el diagnóstico se aplicaron alrededor de 40 mil encuestas y evaluaciones, precisó.