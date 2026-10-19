PAN aprobará siete coordinaciones, incluida San Juan del Río

El proceso de Cuidar Querétaro duró 14 meses e incluyó alrededor de 40 mil encuestas, informó el dirigente estatal Martín Arango.

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla con micrófono en mano, sentado junto a otra persona
  • Arango señaló que el proceso para definir las coordinaciones duró 14 meses.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Comisión Permanente Estatal del PAN Querétaro sesionará el 25 de octubre para aprobar siete coordinaciones de Cuidar Querétaro, informó el presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango.

Según el dirigente, los perfiles se presentarán después ante la militancia, con la presencia del presidente nacional del partido, Jorge Romero.

El esquema contempla coordinaciones municipales en Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Huimilpan, además de una estatal y una más para los distritos electorales locales.

Retrato de Mart\u00edn Arango, presidente del PAN Quer\u00e9taro, quien anunci\u00f3 las siete coordinaciones Cuidar Quer\u00e9taro El diagnóstico incluyó alrededor de 40 mil encuestas y evaluaciones, según el dirigente.

Arango explicó que el proceso duró 14 meses y que el método se diseñó específicamente para Cuidar Querétaro.

De acuerdo con el dirigente, el punto de partida fueron las necesidades de los queretanos y no las aspiraciones ni los nombres de quienes buscaban participar.

Arango añadió que Acción Nacional continuará avanzando con unidad, responsabilidad y apertura, con un proyecto que responda a los retos presentes y futuros del estado.

Para integrar el diagnóstico se aplicaron alrededor de 40 mil encuestas y evaluaciones, precisó.

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