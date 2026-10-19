Alumno de la UT San Juan del Río investiga energía en Colombia

Juan Carlos Hernández Santiago estará del 19 de octubre al 13 de noviembre en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali.

Dos hombres posan frente al muro con el logotipo “#Soy UT San Juan”, con banderas de México y Colombia sobre la mesa

Banderas de México y Colombia en las instalaciones de la UT San Juan, institución del estudiante que realiza la estancia en Cali.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Un estudiante de maestría de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) trabajará en Colombia, del 19 de octubre al 13 de noviembre, en un proyecto de generación de energía limpia con dispositivos de bajo costo.

Se trata de Juan Carlos Hernández Santiago, quien realiza una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en Cali. Con ella, la institución fortalece la vinculación académica internacional de su posgrado.

El proyecto se enfoca en el desarrollo y la optimización de dispositivos de bajo costo para generar energía limpia, con potencial de aplicación en zonas de difícil acceso.

Hernández Santiago, estudiante de la Maestría en Tecnología Aplicada, participará durante ese periodo en actividades académicas y de investigación relacionadas con materiales avanzados, procesos químicos y aplicaciones biomédicas.

Además, realizará pruebas electroquímicas en prototipos de celdas de combustible microfluídicas de papel.

Esta sería la tercera estancia de investigación en el extranjero, luego de las dos realizadas a principios de año en España.

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