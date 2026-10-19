San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Un estudiante de maestría de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) trabajará en Colombia, del 19 de octubre al 13 de noviembre, en un proyecto de generación de energía limpia con dispositivos de bajo costo.
Se trata de Juan Carlos Hernández Santiago, quien realiza una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en Cali. Con ella, la institución fortalece la vinculación académica internacional de su posgrado.
El proyecto se enfoca en el desarrollo y la optimización de dispositivos de bajo costo para generar energía limpia, con potencial de aplicación en zonas de difícil acceso.
Hernández Santiago, estudiante de la Maestría en Tecnología Aplicada, participará durante ese periodo en actividades académicas y de investigación relacionadas con materiales avanzados, procesos químicos y aplicaciones biomédicas.
Además, realizará pruebas electroquímicas en prototipos de celdas de combustible microfluídicas de papel.
Esta sería la tercera estancia de investigación en el extranjero, luego de las dos realizadas a principios de año en España.