Querétaro: El Siglo de las Mujeres no reportó ingresos ni egresos

La Unidad Técnica de Fiscalización del IEEQ indicó que la organización entregó el informe en tiempo y solventó las observaciones formuladas.

Sesión por videollamada de la Comisión de Fiscalización del IEEQ sobre el informe financiero de El Siglo de las Mujeres

En la sesión de la Comisión de Fiscalización del IEEQ participaron su presidenta, Karla Isabel Olvera Moreno; las consejeras Martha Paola Carbajal Zamudio y Rosa Martha Gómez Cervantes, y la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, María Fernanda Sánchez Mendoza.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Siglo de las Mujeres no reportó operaciones de ingresos ni egresos en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el informe financiero presentado en sesión de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

La titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, María Fernanda Sánchez Mendoza, indicó que la organización, constituida como Asociación Política Estatal, entregó el informe en tiempo.

Sánchez Mendoza explicó que la agrupación atendió y solventó las observaciones formuladas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable.

La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, reconoció el trabajo de la Unidad Técnica en la revisión del informe y la claridad con la que el dictamen presenta el procedimiento, las observaciones y las conclusiones.

Sobre la ausencia de movimientos, Olvera Moreno precisó: “Se realizó la revisión de la documentación contable y bancaria para corroborar esta circunstancia, ya que la obligación de informar y la tarea de fiscalizar permanecen también en los periodos en los que no existen movimientos financieros”.

En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Rosa Martha Gómez Cervantes.

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