Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Siglo de las Mujeres no reportó operaciones de ingresos ni egresos en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el informe financiero presentado en sesión de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
La titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, María Fernanda Sánchez Mendoza, indicó que la organización, constituida como Asociación Política Estatal, entregó el informe en tiempo.
Sánchez Mendoza explicó que la agrupación atendió y solventó las observaciones formuladas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable.
La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, reconoció el trabajo de la Unidad Técnica en la revisión del informe y la claridad con la que el dictamen presenta el procedimiento, las observaciones y las conclusiones.
Sobre la ausencia de movimientos, Olvera Moreno precisó: “Se realizó la revisión de la documentación contable y bancaria para corroborar esta circunstancia, ya que la obligación de informar y la tarea de fiscalizar permanecen también en los periodos en los que no existen movimientos financieros”.
En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Rosa Martha Gómez Cervantes.