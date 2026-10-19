Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro, a través del Instituto de la Juventud, tomó protesta a más de 30 jóvenes que representan a distintas universidades de la capital como integrantes del Consejo Universitario Juvenil. La ceremonia se realizó el 13 de octubre en el salón Juan N. Frías del H. Congreso del Estado de Querétaro.

Con la toma de protesta, el consejo inicia reuniones semanales con todos sus integrantes. En ellas podrán proponer iniciativas, escuchar opiniones distintas y organizar actividades para que las y los jóvenes se sientan incluidos en la construcción del Querétaro del futuro.

El director de la Juventud, Mauricio Parra, indicó que el espacio está dedicado a escuchar las inquietudes de las y los jóvenes y a conocer los problemas que identifican en su vida cotidiana. Su función, explicó, es servir de puente para crear soluciones.

La toma de protesta se realizó el 13 de octubre en el salón Juan N. Frías del H. Congreso del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

Parra pidió a los integrantes que, desde sus universidades y junto con otros jóvenes, identifiquen los problemas que viven las juventudes y que quizá la autoridad aún desconoce. Resaltó que “queremos que sea este puente, que ustedes nos digan, que creamos juntos soluciones para todas las problemáticas”.

El proyecto busca crear un espacio de encuentro, diálogo y vinculación entre el Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro y los distintos liderazgos juveniles del municipio. Con ello, el Instituto pretende conocer de manera directa sus ideas, iniciativas, inquietudes y necesidades, fortalecer la comunidad y dar impulso a las juventudes para mejorar su calidad de vida.

El Municipio señaló que, por medio de esta iniciativa, se establecerán canales permanentes de comunicación y colaboración para impulsar proyectos y acciones en beneficio de las juventudes queretanas.

En el acto participaron el jefe de Gabinete, Federico De los Cobos; el regidor del Ayuntamiento, Bruno Casalini; la coordinadora de Institutos Desconcentrados, Ivonne Sánchez; el director del Instituto de Derechos Humanos e Inclusión Social, Rolando Valdez, y la diputada local Juliana Hernández.

Entre los fines que planteó Parra está “organizar actividades también para conocernos en estos espacios, crear amigos, una comunidad dentro de distintas universidades y crear estos liderazgos que necesita nuestro municipio y nuestra ciudad”.