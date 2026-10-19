Revisarán ganado de la Feria de Querétaro por gusano barrenador

La Unión Ganadera Regional prevé entre 300 y 400 bovinos y otras especies, que serán inspeccionados y sometidos a pruebas de brucelosis.

Bovino en un potrero de Querétaro; el ganado de la Feria Ganadera 2026 será revisado por gusano barrenador

Entre 300 y 400 cabezas de ganado bovino ingresarán a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026; todos los ejemplares serán inspeccionados para impedir la entrada de animales con gusano barrenador, informó la Unión Ganadera Regional de Querétaro.

Ilustrativa/ Rancho La Abundancia
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La vigilancia sanitaria del ganado que ingrese a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 se reforzará para impedir la entrada de animales infectados con gusano barrenador y evitar posibles contagios.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno, informó que todos los ejemplares que participen en la exposición serán inspeccionados para verificar que se encuentren en condiciones sanitarias adecuadas, además de someterlos a pruebas para detectar enfermedades como la brucelosis.

“Todo el tema sanitario lo estamos protegiendo, lo vamos a cuidar y todo lo que se mueva y todo lo que entre a la feria va a estar bien revisado”, afirmó.

Moreno detalló que se prevé el ingreso de entre 300 y 400 cabezas de ganado bovino a la exposición ganadera, además de cabras, borregos, conejos y gallos, entre otras especies que formarán parte de la muestra.

Sobre el gusano barrenador, explicó que su detección puede realizarse mediante la revisión de heridas en los animales, por lo que la inspección será fundamental para evitar que algún ejemplar que presente problemas sanitarios ingrese a las instalaciones.

Moreno señaló que el Comité Pecuario y de Salud Animal mantendrá una supervisión permanente de los animales, tanto de los provenientes de Querétaro como de otras entidades.

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