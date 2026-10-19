Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La vigilancia sanitaria del ganado que ingrese a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 se reforzará para impedir la entrada de animales infectados con gusano barrenador y evitar posibles contagios.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno, informó que todos los ejemplares que participen en la exposición serán inspeccionados para verificar que se encuentren en condiciones sanitarias adecuadas, además de someterlos a pruebas para detectar enfermedades como la brucelosis.
“Todo el tema sanitario lo estamos protegiendo, lo vamos a cuidar y todo lo que se mueva y todo lo que entre a la feria va a estar bien revisado”, afirmó.
Moreno detalló que se prevé el ingreso de entre 300 y 400 cabezas de ganado bovino a la exposición ganadera, además de cabras, borregos, conejos y gallos, entre otras especies que formarán parte de la muestra.
Sobre el gusano barrenador, explicó que su detección puede realizarse mediante la revisión de heridas en los animales, por lo que la inspección será fundamental para evitar que algún ejemplar que presente problemas sanitarios ingrese a las instalaciones.
Moreno señaló que el Comité Pecuario y de Salud Animal mantendrá una supervisión permanente de los animales, tanto de los provenientes de Querétaro como de otras entidades.