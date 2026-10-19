San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Festivaleando prepara un proyecto de museos comunitarios en San Juan del Río, entre ellos uno dedicado a la máscara de palo de La Valla, y pide paciencia porque falta definir el espacio, coordinar con el ejido y reunir recursos, dijo su coordinador, Paulino Moreno Paz.

La pregunta surgió en la rueda de prensa del tercer Festival de la Máscara de Palo, donde un reportero propuso un museo para una máscara que tiene 120 años. Moreno Paz respondió que el proyecto ya se presentó al presidente municipal y a Tania Ruiz, directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado.

Tania Ruiz dijo que la indicación del gobernador es impulsar este tipo de proyectos y no mencionó un monto de apoyo.

El museo de La Valla sería uno de varios espacios. Moreno Paz mencionó que se evalúa otro en El Cazadero, donde hay material de décadas de béisbol, y que cualquier sede requiere un acuerdo con el ejido para la donación del terreno o la adaptación de un inmueble.

Esperan empezar a trabajar el proyecto el próximo año, y el coordinador dijo que no quieren hacer las cosas a medias.

La comunidad aportaría el acervo: libros, fotografías, pelotas y manoplas que conservan vecinos. Moreno Paz explicó que ya se hace un trabajo similar con Rostros de San Juan, un proyecto que suma unos 25 perfiles de personas de diferentes comunidades, cada uno convertido en un video documental para redes.

Las fotografías forman parte de la misma idea. Moreno Paz dijo que Festivaleando entregó la galería del Festival del Mole con apoyo de Tania Ruiz, y que antes entregó la del Festival de las Rosas.

Para el siguiente festival buscará a un funcionario, empresario o ciudadano que patrocine las imágenes, con el fin de entregarlas en las casas de las personas retratadas, para que sus familias las conserven.

Un museo, agregó Moreno Paz, sería un reconocimiento en vida a esos rostros de las comunidades.