Festivales de San Juan del Río cuentan con 1.6 millones de pesos

Paulino Moreno Paz explicó que unos 164 mil pesos corresponden al IVA de facturas y comprobaciones.

Seis personas posan frente a un muro de piedra, cinco con máscaras de colores en las manos y un hombre con chaleco del municipio de San Juan del Río al centro, en una imagen de los festivales comunitarios de Festivaleando.

Festivaleando cuenta con 1 millón 600 mil pesos para todos sus festivales comunitarios en San Juan del Río, y las comunidades no aportan dinero, informó su coordinador, Paulino Moreno Paz.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 19, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Festivaleando cuenta con 1 millón 600 mil pesos para todos los festivales comunitarios de San Juan del Río, de los cuales unos 164 mil corresponden al IVA de facturas y comprobaciones, informó su coordinador, Paulino Moreno Paz.

Durante la rueda de prensa del tercer Festival de la Máscara de Palo, Moreno Paz respondió una pregunta sobre el monto que aporta el municipio y detalló en qué se gasta el dinero de Festivaleando.

El recurso cubre desde las ruedas de prensa hasta las lonas, el escenario con pantallas, el audio, la logística, la seguridad privada, las ambulancias y los permisos. También paga playeras, cofias y cubrebocas, y el traslado de los xhitases, para el que se contratan servicios de transporte por aplicación.

Las lonas forman una zona de estar de entre 15 y 50 metros con mesas para quienes consumen alimentos. Moreno Paz dijo que las comunidades no ponen un solo peso, por indicación del presidente municipal, y que él firma como responsable de cada evento, por lo que ningún permiso se omite.

Por la misma razón, afirmó, no hay venta de alcohol en los festivales de Festivaleando.

El coordinador recordó que el programa incluye ediciones como el Festival de las Rosas y el Festival del Mole, y que Festivaleando asumió la organización de otros que habían comenzado por su cuenta, como el de mariscos en La Estancia, para ordenarlos y repetirlos.

Un regidor presente adelantó que en diciembre se buscará que las siguientes administraciones den continuidad a los festivales. Moreno Paz agregó que trabajan con comités organizados para que cada comunidad los mantenga de una administración a otra.

Cuando se les compara con eventos de otros organizadores, dijo, la diferencia está en que ningún comerciante paga por espacio ni por mesa.

Según Moreno Paz, la meta es que en diciembre, enero o marzo cada comunidad espere su festival y se prepare con máscaras, con maíz para las gorditas y con masa para las dobladitas.

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