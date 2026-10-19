Habrá parque del terror en San Juan del Río por Día de Muertos

El evento familiar será gratuito, se realizará los días 1 y 2 de noviembre y tendrá un recorrido por bloques de personas.

Paulino Moreno, coordinador de Festivaleando, habla ante la cámara sobre el parque del terror en San Juan del Río

Paulino Moreno, coordinador de Festivaleando, adelantó que el parque del terror será gratuito y se realizará el 1 y 2 de noviembre.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 19, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Paulino Moreno, coordinador del programa municipal Festivaleando, informó que habrá un parque del terror como parte de las actividades recreativas por Día de Muertos.

El evento, de carácter familiar, se realizará el 1 y 2 de noviembre y será gratuito. Se instalará afuera del Foro Reto Río, en la zona donde están las gradas.

El recorrido será por bloques de personas, al estilo de una casa del terror, de 7:00 a 10:00 de la noche.

Sobre el enfoque de la propuesta para Día de Muertos, Moreno expresó: “Buscamos salirnos ahora del tema de las tradiciones, y ahora nos estamos yendo sí al día de muertos pero a una casa del terror”.

La preparación avanza “a marchas forzadas”, con trabajos de logística, montaje de escenarios, disfraces, trajes y seguridad.

Al ser un evento gratuito, no habrá cuota de recuperación, por lo que varios patrocinadores participarán mediante estaciones.

Más detalles se darán a conocer en los próximos días a través de la misma dependencia.

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