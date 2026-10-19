San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Unos 85 comensales de Querétaro y de otros estados pagarán 450 pesos cada uno por comer en casa de la familia Monroy durante el Festival de la Máscara de Palo, que se celebra este domingo 25 de octubre en La Valla. Los lugares se promocionaron un solo día y se agotaron en menos de 24 horas, informó Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando.

Con esa tarifa, la venta suma unos 38 mil pesos, y todo el ingreso se queda directamente con la familia, dijo Moreno Paz. Reconoció a las cocineras de la comunidad, que ya participan en eventos estatales y, según explicó, cuentan con certificación como cocineras tradicionales.

Los comensales de la casa Monroy son una parte pequeña de la derrama que se espera ese día. La comunidad suma 30 negocios de comida y 10 de postres, con barbacoa, carnitas y dobladitas, y el festival proyecta entre 8 mil y 10 mil asistentes.

El estacionamiento costará 25 pesos y lo recaudado, junto con lo de los baños, irá a los xhitases para que compren equipo de estampado.

El director de Turismo, Abraham Alejandro Corona Ruiz, dijo que el festival genera economía para el municipio y atrae a familias que no conocen la cultura de San Juan del Río.

La Valla ya había mostrado esa fuerza en ediciones anteriores, en las que la comunidad llenó el jardín contiguo a la iglesia desde la primera.

Moreno Paz contó que, tras cada festival, vecinos le dicen que acondicionaron su local y que desde entonces les piden gorditas y dobladitas durante todo el año, incluso para empresas. Esa es la idea, dijo: que el festival deje un ingreso que no termine el domingo.