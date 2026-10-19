Expo Acuario reúne a más de 25 mil personas en San Juan del Río

La Coordinación de Desarrollo Económico estimó una derrama de 2.5 millones de pesos y reportó más de 40 stands y visitantes de otras entidades.

Familia observa peceras en un stand de la Expo Acuario San Juan del Río 2026
  • Hubo visitantes de municipios aledaños y de estados como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- La Expo Acuario San Juan del Río 2026 reunió a más de 25 mil personas en el Jardín Independencia del 16 al 18 de octubre, de acuerdo con la Coordinación de Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de Desarrollo Económico, estimó en 2.5 millones de pesos la derrama económica que dejó el evento en el municipio y señaló que representa un impulso para la economía local.

El objetivo de la exposición fue fomentar la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas, así como fortalecer la oferta turística y recreativa de San Juan del Río.

La Expo Acuario concentró más de 40 stands, según el recuento que presentó el coordinador.

Frascos con peces en anaqueles de la Expo Acuario San Juan del R\u00edo 2026 El evento buscó fortalecer la oferta turística y recreativa de San Juan del Río.

Entre los asistentes hubo visitantes de municipios vecinos y de estados como Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, entre otros.

Durán Zárate describió el evento como totalmente familiar.

El programa incluyó pláticas de concientización sobre el cuidado y la protección de animales y sobre el tráfico de especies protegidas, además de capacitaciones sobre el montaje y la preparación de acuarios.

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