San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- La Expo Acuario San Juan del Río 2026 reunió a más de 25 mil personas en el Jardín Independencia del 16 al 18 de octubre, de acuerdo con la Coordinación de Desarrollo Económico del Ayuntamiento.
Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de Desarrollo Económico, estimó en 2.5 millones de pesos la derrama económica que dejó el evento en el municipio y señaló que representa un impulso para la economía local.
El objetivo de la exposición fue fomentar la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas, así como fortalecer la oferta turística y recreativa de San Juan del Río.
La Expo Acuario concentró más de 40 stands, según el recuento que presentó el coordinador.
El evento buscó fortalecer la oferta turística y recreativa de San Juan del Río.Entre los asistentes hubo visitantes de municipios vecinos y de estados como Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, entre otros.
Durán Zárate describió el evento como totalmente familiar.
El programa incluyó pláticas de concientización sobre el cuidado y la protección de animales y sobre el tráfico de especies protegidas, además de capacitaciones sobre el montaje y la preparación de acuarios.