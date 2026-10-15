CCC e IMCINE abren laboratorio de producción en Querétaro

Ilustración de una cinta cinematográfica, en referencia al laboratorio gratuito de asistencia de producción en Querétaro

El Centro de Capacitación Cinematográfica y el IMCINE seleccionarán a 10 participantes en Querétaro para el Laboratorio de Especialización Técnica en Audiovisual: Asistencia de Producción 2026, una capacitación gratuita cuyo registro cierra el 26 de octubre.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 15, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) abrieron la convocatoria del Laboratorio de Especialización Técnica en Audiovisual: Asistencia de Producción 2026, una capacitación gratuita en la que se seleccionará a 10 participantes en Querétaro. El registro cierra el 26 de octubre.

La iniciativa se realiza en colaboración con la Secretaría de Cultura del estado y está dirigida a creadoras y creadores audiovisuales originarios de Querétaro o residentes en la entidad.

Los resultados de la selección se publicarán el 3 de noviembre. Las actividades comenzarán el 5 de noviembre y concluirán el 28 del mismo mes.

El laboratorio suma 75 horas de formación: 45 son virtuales y 30 presenciales. El programa incluye además una simulación de rodaje.

La capacitación abordará la organización, la logística y la coordinación de equipos durante un rodaje.

El asistente de producción coordina actividades, organiza recursos y mantiene la comunicación entre los distintos departamentos que participan en una producción.

Quienes deseen participar deben revisar las bases, los requisitos, la documentación y las condiciones en la convocatoria oficial.

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