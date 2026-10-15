CCC e IMCINE abren laboratorio de producción en Querétaro

Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) abrieron la convocatoria del Laboratorio de Especialización Técnica en Audiovisual: Asistencia de Producción 2026, una capacitación gratuita en la que se seleccionará a 10 participantes en Querétaro. El registro cierra el 26 de octubre.

La iniciativa se realiza en colaboración con la Secretaría de Cultura del estado y está dirigida a creadoras y creadores audiovisuales originarios de Querétaro o residentes en la entidad.

Los resultados de la selección se publicarán el 3 de noviembre. Las actividades comenzarán el 5 de noviembre y concluirán el 28 del mismo mes.

El laboratorio suma 75 horas de formación: 45 son virtuales y 30 presenciales. El programa incluye además una simulación de rodaje.

La capacitación abordará la organización, la logística y la coordinación de equipos durante un rodaje.

El asistente de producción coordina actividades, organiza recursos y mantiene la comunicación entre los distintos departamentos que participan en una producción.