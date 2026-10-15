Contigo Aprendemos STEM será el 29 y 30 de octubre en Querétaro

El primer día se dirige a estudiantes y el segundo a docentes, directivos, normalistas y madres y padres de familia.

Presentación de Contigo Aprendemos: Explorando el Territorio STEM, encabezada por la Secretaría de Educación de Querétaro

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, anunció la cuarta edición de “Contigo Aprendemos: Explorando el Territorio STEM”, que se realizará el 29 y 30 de octubre en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 15, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro anunció la cuarta edición de “Contigo Aprendemos: Explorando el Territorio STEM”, que se realizará el 29 y 30 de octubre en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín” y reunirá a estudiantes, docentes, directivos y familias en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e innovación.

Cada jornada tiene un público distinto. La titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón, explicó: “Es una propuesta muy, muy interesante dirigida sobre todo a estudiantes en un día y en otro día a padres de familia y a docentes. Hay una propuesta de conferencias, talleres”.

El programa contempla conferencias magistrales, talleres prácticos, debates, paneles y un pabellón STEM, con actividades diferenciadas para los estudiantes y para quienes participan en su formación académica.

La primera jornada, la del 29 de octubre, está dirigida a estudiantes y comenzará con la conferencia “Mi medio bosón”. El programa incluye actividades sobre inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, innovación, ingeniería, elección de carreras y desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas.

Entre las propuestas figuran talleres relacionados con un auto solar, un panel sobre mujeres STEM y la obra de teatro “Todos somos Leonardo”.

La jornada concluirá con la participación de Sara Gallegos, conocida como La Morra Científica, y de Paulina Casso, escritora y conferencista, quien participará con una actividad dirigida a las nuevas generaciones.

El 30 de octubre, las actividades se enfocan en docentes, directivos, personal académico, estudiantes normalistas y madres y padres de familia. Ese día habrá una conferencia de Marcos Dantus, empresario, inversionista y fundador de Startup México, junto con talleres, debates y otras actividades orientadas a compartir herramientas para fortalecer la formación de las nuevas generaciones.

De acuerdo con la dependencia, esta edición busca acercar la ciencia y la tecnología a distintos sectores de la comunidad educativa y fortalecer el desarrollo de las vocaciones STEM en Querétaro.

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