San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia prevé recortes de personal el próximo año en San Juan del Río. Lo dijo al explicar que el municipio ya no decide libremente en qué gasta parte del dinero que recibe de la Federación.
Según expuso, ahora hay porcentajes obligatorios para educación y seguridad y desaparecieron aportaciones adicionales. Además, de uno de los fondos para obra el municipio solo recibe el 90%.
«Ya de alguna manera no disponemos libremente como lo hacíamos anteriormente, sino que ya tenemos ciertos lineamientos que desde el pacto federal ahora ciñen al municipio», dijo.
Según explicó, todos los municipios deben destinar ahora a educación el 10% de uno de los dos rubros federales, participaciones o aportaciones.
El alcalde aseguró que San Juan del Río ya invertía en educación mucho más que eso. A seguridad, dijo, debe ir un 20%.
También afirmó que ya no llegan el Fortamun ni otras aportaciones extras que antes enviaba la Federación.
Las nuevas reglas para ejercer recursos federales obligarán al municipio a ajustar su presupuesto, con porcentajes destinados a educación y seguridad y menos recursos disponibles para obra pública.
Las restricciones alcanzan también a la obra pública. El FISMUN es el fondo del que salía el recurso que este viernes se retiró de la obra de Riva Palacio.
De ese fondo, según explicó el alcalde, el municipio ya no recibe el 100%, sino el 90%. El 10% restante de cada año se destina a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Sobre la nómina, se le preguntó si prevé recortes de personal para el próximo año. Respondió que sí y que, muy probablemente, el municipio cerrará 2026 con un análisis de ese gasto.
«Hay que tratar de ajustar lo más que se pueda a la baja el recurso que estamos erogando por este importante rubro», señaló.
Cabrera Valencia reconoció que el gasto en personal es el rubro con el que prácticamente opera toda la administración municipal, pero insistió en que debe controlarse. Con la revisión de fin de año, el municipio buscaría seguir ajustando la nómina.
Además de esa revisión, la administración tendrá salidas por motivos electorales. El alcalde dijo que todavía no le han notificado quiénes dejarán sus cargos para buscar una candidatura, y que eso ocurrirá en febrero.
Según explicó, quienes compitan en el proceso electoral tendrán que separarse del cargo 90 días antes de la elección. Calculó que eso ocurriría a finales de febrero o principios de marzo.