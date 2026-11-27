San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- Los cobros municipales de San Juan del Río no subirán en 2027 si la Legislatura aprueba la propuesta del Ayuntamiento. La iniciativa de Ley de Ingresos repite las cuotas de este año y ni siquiera las ajusta a la inflación, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
«Sin incremento alguno. Ni en inflación. Nada», resumió.
Según el alcalde, el Cabildo ya había actualizado en una sesión anterior las tablas de valores para 2027, pero acotó el ajuste para que no se traslade a lo que pagan los contribuyentes. El mismo criterio alcanza a algunas licencias. «Prácticamente todo está exactamente como este año», dijo.
Con esa base, el municipio estima recaudar en 2027 casi 1,817 millones de pesos, una cifra que todavía no es definitiva. Para las participaciones y aportaciones federales, los dos rubros que el municipio no controla, el proyecto tomó como referencia los montos del año pasado.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro tenía previsto informar a los municipios este viernes al mediodía cuánto recibirán por esos conceptos; con ese dato se ajustará el total.
Cabrera Valencia añadió que este año no les han notificado participaciones federales extraordinarias.
El plazo para entregar la iniciativa a la Legislatura vence el 30 de noviembre. Los diputados deberán aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los 18 municipios; si avalan la de San Juan del Río en los términos propuestos, las cuotas regirán a partir del 1 de enero.