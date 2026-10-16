Cabildo de San Juan del Río respalda tablas de valores 2027

El dictamen de transmisión gratuita para una vialidad en Villas del Mirador obtuvo 11 votos a favor y tres en contra.

Sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Juan del Río: integrantes del cabildo en la mesa y una persona al micrófono

Sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 16, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río dio 14 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del ejercicio fiscal 2027.

La votación se registró durante la sesión ordinaria de cabildo de este viernes. Los valores son la referencia para las obligaciones fiscales de los inmuebles.

En la misma sesión, el cuerpo edilicio aprobó diversos dictámenes sobre desarrollos inmobiliarios: autorizaciones de urbanización, venta de lotes y transmisión de propiedad para vialidades.

En Villas del Mirador, en la zona de El Mirador, el orden del día incluyó aceptar la transmisión a título gratuito de una fracción de terreno para una vialidad. También incluyó la autorización provisional de venta de lotes de la primera etapa. El dictamen de transmisión obtuvo 11 votos a favor y tres en contra, y fue aprobado.

En Punta Termal, en el barrio de La Cruz, el dictamen propone autorizar la relotificación de los lotes 15 al 25 de la manzana 3, las obras de urbanización de una vialidad y el nombre “Sendero de Punta Alba”. El documento se sometió a votación.

Las tablas de valores no tuvieron votos en contra. El dictamen de Villas del Mirador tuvo tres.

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