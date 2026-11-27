San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- Un choque entre un tráiler y un autobús de la línea Amealcenses dejó fuera de servicio a la unidad de pasajeros en el acceso a San Juan del Río. No se reportaron personas lesionadas.
El accidente ocurrió durante la incorporación de un tractocamión a la carretera federal México-Querétaro.
De acuerdo con las primeras versiones, el tráiler circulaba para incorporarse a la carretera federal México-Querétaro y no habría cedido el paso al autobús, que había tomado el carril de baja para entrar a la ciudad. En esa maniobra, el tractocamión golpeó a la unidad de pasajeros.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del choque registrado en el acceso a San Juan del Río.
Tras el impacto, el tráiler quedó atravesado sobre el acotamiento, en la entrada a la ciudad.
El percance dejó daños en la unidad de transporte público y obligó a los pasajeros a esperar otro autobús para continuar su recorrido.
La Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente, mientras los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otra unidad para continuar su recorrido.