San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- Tecnofarma, Scribe Bio Pappel, Vanplastic, Natural de Alimentos, Grupo Logístico Gucor y Comercializadora Meyh son las seis empresas que recibieron el Premio al Mérito Empresarial 2026 por su contribución al desarrollo económico y productivo de San Juan del Río. El premio lo impulsan CANACINTRA San Juan del Río y la Asociación de Industriales del municipio.
Aparte de las seis compañías, el empresario Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz recibió un galardón especial por su trayectoria. Los reconocimientos se entregaron en la Cena de Gala Black & White.
La ceremonia la encabezaron Víctor Hugo Rodríguez López y Jesús Herrera García, presidentes de CANACINTRA y de la Asociación de Industriales de San Juan del Río.
También participaron Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, y el síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Ruiz Castro dijo que las empresas premiadas, además de contribuir al desarrollo del municipio, generan oportunidades para las familias sanjuanenses.
Rodríguez López y Herrera García coincidieron en que los retos actuales del sector exigen trabajo conjunto entre empresarios, industriales y gobierno.
Landeras situó el premio en un contexto más amplio. Dijo que San Juan del Río se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del estado y que, por eso, el Gobierno Municipal ha hecho inversiones importantes en seguridad y en infraestructura para la movilidad.
Esas inversiones, explicó, buscan facilitar el traslado de los trabajadores de las empresas y de las mercancías que producen.