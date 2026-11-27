San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- El gobierno de San Juan del Río tiene registradas a más de 20 personas en situación de calle. Con el frío y la lluvia de estos días, pidió a la población avisar si ve a alguien durmiendo en la vía pública. La intención es ofrecerles alimentos, refugio temporal y atención.
El 911 es la vía ideal, explicó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, aunque también se puede avisar al municipio por redes sociales o a través de los medios de comunicación.
Muchas de estas personas pasan la noche en el centro histórico, donde ya reciben atención. Lo que el municipio necesita sobre todo son reportes del resto de la mancha urbana. En las comunidades rurales estos casos son muy raros, dijo el alcalde, pero también deben reportarse.
Sin embargo, la ayuda no se puede imponer. El alcalde explicó que no existe un mecanismo legal para trasladar a una persona contra su voluntad. Por eso, el ingreso al refugio temporal que el municipio dispuso para esta temporada de frío depende de que cada persona acepte ese apoyo.
De la atención se encargará el DIF municipal junto con la policía municipal, que hace los recorridos. Los agentes tienen la instrucción de atender a estas personas para evitar que pasen frío o pongan en riesgo su salud.
El alcalde recordó un caso anterior: una persona se quedó dormida en un lugar escondido de una gasolinera y fue encontrada sin vida.
Por eso insistió en la participación de los vecinos. «A veces faltan ojos», reconoció, y pidió a las familias sanjuanenses ser sensibles al tema y «que nos ayuden a hacer los ojos de todo el gobierno municipal».