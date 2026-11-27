San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- Bajo la lluvia, el termómetro apenas marcaba 9.6 grados Celsius al mediodía de este viernes. El pronóstico de las 11:55 no prevé que suba más, así que esa será prácticamente la temperatura más alta de la jornada. Para la noche calcula una mínima de 7 grados.
La probabilidad de lluvia se mantiene en 70% durante el resto del día, con llovizna intermitente y el cielo cerrado. En las calles de la ciudad, los motociclistas circulaban con impermeable entre filas de autos y sobre el pavimento mojado. Quienes regresen a casa por la noche encontrarán las mismas condiciones y menos de 10 grados.
Sábado: la lluvia se queda
El fin de semana no empezará con mejor tiempo. El sábado la probabilidad de lluvia sube a 75%, la más alta del pronóstico, y el termómetro irá de 5.7 a 12.6 grados. La tarde será tres grados menos fría que la de este viernes, pero la madrugada será más fría.
Después de un viernes y sábado con lluvia, las condiciones meteorológicas mejorarán en San Juan del Río, con máximas de hasta 24.5 grados para la próxima semana.
Domingo, el regreso del sol
El cambio llega el domingo. La probabilidad de lluvia baja a 10% y, con el cielo despejado, la máxima llegará a 20.2 grados, casi ocho más que el sábado. Antes, sin embargo, vendrá la madrugada más fría del pronóstico: 5.2 grados.
A partir de ahí el tiempo será seco y templado. Las máximas subirán día con día: 21.3 grados el lunes, 23.1 el martes y 24 el miércoles. El jueves 3 de diciembre será el día más cálido, con 24.5 grados, y el viernes 4 se mantendrá en un nivel parecido. De lunes a viernes la probabilidad de lluvia no pasará de 5%.
El pronóstico anticipa un cambio de temperatura en San Juan del Río: mañanas frías de hasta 5.7 grados y tardes cálidas que alcanzarán los 24.5 grados Celsius.
Tardes cálidas, madrugadas frías
El sol no se llevará el frío de la mañana. Entre semana las mínimas oscilarán entre 5.7 y 7.1 grados, y la distancia entre el amanecer y la tarde irá en aumento: el domingo será de 15 grados. El miércoles los sanjuanenses saldrán de casa con 6.4 grados y por la tarde tendrán 24, una diferencia de 17.6 grados en un mismo día.