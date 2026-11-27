Querétaro, 27 de noviembre de 2026.— La primera tormenta invernal de la temporada podría traer nieve o aguanieve durante la noche de este viernes a las zonas de Querétaro situadas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.
En el centro y el sur del estado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.
La tormenta se desplazará sobre el occidente de México y coincidirá con la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8. Por estos dos sistemas, el SMN prevé un marcado descenso de temperatura en el occidente, el norte y el centro del país.
En territorio queretano, las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
El organismo advierte que las precipitaciones de fuertes a intensas pueden causar encharcamientos e inundaciones, y pide a la población atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Para la mañana de este viernes, el pronóstico preveía mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las zonas serranas de Querétaro, el mismo rango previsto para las de Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México, entre otras entidades.
El viento soplará del norte a una velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en el estado. Según el SMN, los vientos fuertes previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Los estados vecinos tendrán condiciones parecidas o más intensas. En el sureste de Guanajuato se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros; en el sur y el suroeste de Hidalgo serán muy fuertes, como en Querétaro, y en el sur de San Luis Potosí, fuertes, de 25 a 50 milímetros.
La posibilidad de nieve o aguanieve durante la noche también abarca las zonas por arriba de 2,800 metros de Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
Los efectos más severos se esperan en el occidente. Para el sur de Jalisco, Colima y el oeste y el sur de Michoacán, el SMN pronostica lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, y caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas desde este viernes. En contraste, Baja California Sur, el sur de Sonora, Sinaloa y las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán temperaturas máximas de 30 a 35 grados.