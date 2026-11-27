Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- La estancia en el albergue del Sistema Municipal DIF de Querétaro será gratuita durante todo el invierno, justo cuando se acercan sus días de mayor demanda.
El albergue recibe hoy en promedio a 44 personas al día. Para el 22 y 23 de diciembre y el 5 y 6 de enero espera entre 60 y 80, informó la directora del organismo, Gabriela Valencia García.
La junta directiva autorizó suspender la cuota de recuperación de noviembre de 2026 a febrero de 2027, como parte de las acciones de invierno. El propósito es que nadie pase la noche en la calle durante la temporada de frío.
Quienes pasen las fiestas en el albergue tendrán cenas especiales. En Nochebuena se servirá pavo al horno con ensalada y ponche. Para fin de año habrá lomo adobado con ensalada, sopa de pasta y ponche, y el Día de Reyes, hamburguesas.
Afuera del albergue, la colecta Cobijando Corazones, que empezó el 28 de octubre, suma 6 mil 548 cobijas. Valencia García invitó a la ciudadanía a sumarse. El DIF municipal seguirá recibiendo donaciones durante todo el invierno, hasta febrero de 2027.