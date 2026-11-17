Querétaro, Este martes arrancó el horario invernal en las primarias públicas de Querétaro, mientras el frente frío número 6 mantiene bajas las temperaturas. En Ezequiel Montes, el punto más frío del estado, la mínima llegó a 5 grados. Protección Civil estatal pidió a madres y padres no enviar a clases a niñas y niños con síntomas de enfermedad.
Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, explicó que el frente frío 6 llegó acompañado de una masa polar y que el frente número 7 ya entra a la entidad. Hasta ahora no se han registrado heladas en el estado.
Para los próximos días, el funcionario prevé temperaturas parecidas a las actuales y lluvia el jueves. Advirtió que los frentes fríos no solo bajan el termómetro: también seguirán trayendo agua al estado durante lo que queda de la temporada.
El horario invernal es una medida de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), que encabeza Irene Quintanar Mejía. Amaya dijo que Protección Civil también lo recomendó y que considera adecuada la fecha de inicio.
Según anunció la USEBEQ la semana pasada, el ajuste aplica en alrededor de mil 84 primarias públicas generales e indígenas. En las 856 del turno matutino las clases serán de 8:30 a 12:30 horas, y en las 228 del vespertino, de 14:00 a 18:00 horas. El horario estará vigente hasta el 19 de febrero de 2027.
El coordinador pidió llevar a los menores bien abrigados y comentó que, por lo que ha escuchado, las escuelas no ponen objeción a que asistan con chamarra o con la ropa que necesiten.
También recomendó cuidar la alimentación de niñas y niños. Si un menor se siente mal, dijo, es mejor llevarlo a una clínica o con un médico que mandarlo a la escuela. Recordó que, ante cualquier situación de riesgo, el número de emergencias es el 911.
Con la temporada invernal arrancó también el operativo estatal. Personal de Protección Civil recorre plazas públicas para invitar a las personas en situación de calle a pasar a los albergues; Amaya precisó que ir es voluntario.
Quien necesite cobijas puede pedirlas al Sistema Estatal DIF o a los DIF municipales. El funcionario también pidió no usar calentones dentro de las casas por el alto riesgo que representan.