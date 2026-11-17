Querétaro, 17 Nov 2026.- Productos elaborados por pequeñas empresas de Querétaro ya se venden en cadenas de autoservicio como Walmart, Soriana y Chedraui, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, en el programa Café con Kuri, Contigo Informamos, que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González. La dependencia trabaja con estos productores para que cumplan las exigencias de esas cadenas.
Según el funcionario, entrar a una cadena nacional es un reto para una pyme: además de financiamiento, necesita un producto que pueda competir en el anaquel. Sedesu prepara un paquete de comercialización para que más proveedores locales den ese paso, incluso hacia mercados internacionales.
Una de las vías es el Encuentro Industrial Querétaro 2026, celebrado en septiembre y convertido en una jornada de citas de negocios. Ahí, 1,073 pymes ofrecieron sus productos a 203 empresas compradoras, en 3,148 citas.
El secretario reconoció que no todas cerraron ventas. A las que no lo lograron, Sedesu las registrará para darles herramientas y que lleguen mejor preparadas a la siguiente oportunidad.
La dependencia también ha apoyado a 47 empresas para participar en ferias internacionales, sobre todo de alimentos, porque, según explicó el secretario, cuestan menos que las industriales.
Empresas queretanas buscan ampliar su presencia en el mercado nacional e internacional mediante programas de comercialización, vinculación con compradores y el distintivo Calidad Querétaro.
Productores queretanos han estado en ferias de Nueva York y París. Este año fueron a Barcelona y Montreal, y a finales de año participarán en una feria de distribución en Dallas, Texas. Además, durante la participación de la Secretaría de Turismo en Madrid hubo productos locales a la venta.
Para distinguir esa oferta, el estado otorga el distintivo Calidad Querétaro, un programa en el que participan Sedesu y las secretarías de Turismo, Cultura, Juventud y Desarrollo Agropecuario.
La primera Expo Calidad Querétaro, en 2025, reunió a 65 empresas, sobre todo de alimentos, aunque también pueden participar prestadores de servicios.
La segunda edición de la Expo será en diciembre. El objetivo, según Del Prete Tercero, es que Calidad Querétaro se consolide como una marca que identifique lo que se produce en el estado.