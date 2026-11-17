Querétaro, 17 Nov 2026.- Un horno y una batidora para una panadería; un refrigerador, una báscula y una rebanadora para una miscelánea; una silla y un espejo para una estética.

Ese es el equipo que el Gobierno de Querétaro ha entregado a fondo perdido este año en 5,255 proyectos de pequeños negocios mediante el Programa de Apoyo a la Economía Familiar, que suma 14,582 beneficiarios, en su mayoría mujeres.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, presentó las cifras en Contigo Informamos, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, y explicó el efecto con dos ejemplos.

Quien hace pasteles en el horno de su casa y solo saca uno o dos al día puede llegar a 10 o más con un equipo profesional. Para quien vende guisados, cambiar la leña por un tanque de gas le cambia la forma de trabajar.

La economía familiar es el mayor de los cuatro subprogramas del Programa de Desarrollo Económico del Estado, que en conjunto suman más de 7 mil proyectos apoyados este año.

El de Apoyo a Sectores Económicos (PASE), dirigido a mercados, tianguis y organizaciones de comerciantes, registra 900 proyectos y 14,293 beneficiarios.

El de Fortalecimiento Regional (PROFORE), para la compra de equipo de transformación, suma 822 proyectos y 1,300 personas apoyadas.

El de Competitividad de las Empresas cubre 129 proyectos que llegan a 3,795 empresas, con apoyos como códigos de barras, certificaciones y tablas nutrimentales, que un producto pequeño necesita para cumplir con el etiquetado de alimentos.

Del Prete Tercero dijo que muchas pymes no sobreviven sus dos primeros años porque fijan precios copiando a la competencia y no a partir de sus propios costos, o porque no tienen claro a quién venden.

En ese frente, la dependencia ha capacitado este año a más de 17 mil personas, y más de 450 proyectos han recibido financiamiento en alianza con la iniciativa privada.

El secretario atribuyó la mayor presencia de mujeres entre los beneficiarios a dos razones: son el 52 % de la población del estado y muestran una alta capacidad emprendedora.

En empleo formal, Querétaro cerró octubre con más de 733 mil trabajadores registrados en el IMSS, la cifra más alta de 2026, tras sumar 2,996 empleos ese mes. De acuerdo con el INEGI, la actividad económica estatal creció 2 % anual en el segundo trimestre.

Según los datos que presentó el secretario, la informalidad laboral bajó de 42.2 % a 39.2 % en un año, las pequeñas empresas aumentaron 17 % y las medianas casi 14 %, y las micro, pequeñas y medianas empresas concentran alrededor de dos terceras partes del personal ocupado del estado.

Por instrucción del gobernador, personal de Sedesu ha recorrido prácticamente todos los mercados del estado para ofrecer los programas. Entre los apoyos hay estructuras para puestos de tacos semifijos que hoy se cubren con lonas. El secretario precisó que estos negocios operan con permiso municipal.