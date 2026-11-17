Querétaro, 17 Nov 2026.- El sistema de economía circular de Querétaro genera ahorros de más de mil millones de pesos al año a las empresas que participan, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, en el programa Café con Kuri, Contigo Informamos, que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González. El sistema reúne casi 500 proyectos, y el 20 % corresponde a pequeñas y medianas empresas.
La economía circular busca reaprovechar materiales y residuos dentro de los procesos productivos. El funcionario dijo que el otro beneficio es ambiental: según sus datos, los proyectos han evitado la emisión de casi 2 millones de toneladas de dióxido de carbono. No precisó en qué periodo.
Para las pymes, Sedesu ha formado seis cadenas de economía circular, que suman 112 proyectos en los que participan 102 empresas y más de 200 personas capacitadas.
En la misma línea, el gobierno estatal ha entregado 2,437 paneles solares a pequeños negocios en lo que va de la administración. Del Prete Tercero explicó que en una miscelánea, una carnicería, una cremería o una paletería la electricidad es el gasto fijo del que no pueden librarse, y que los paneles lo reducen de forma importante.
Economía circular ahorra más de mil millones de pesos al año a empresas de Querétaro, según Sedesu
El secretario Marco Antonio Del Prete Tercero informó de seis cadenas de economía circular formadas con pymes y de 2,437 paneles solares entregados a comercios en lo que va de la administración.