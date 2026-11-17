Querétaro, 17 Nov 2026.- En Querétaro, 237 proyectos de emprendimiento tienen créditos en los que sus dueños pagan únicamente el capital. Los intereses los cubre el Instituto Queretano de Emprendimiento e Innovación (IQEI), que opera el esquema con la Caja Gonzalo Vega.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, en el programa Café con Kuri, Contigo Informamos, que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González. Se trata de créditos con tasa preferencial que forman parte de los mecanismos de financiamiento que el gobierno estatal ofrece a pequeñas empresas. El funcionario no detalló montos ni requisitos.
El IQEI se creó en esta administración por encargo del gobernador; antes no existía. Según el secretario, acompaña a los emprendedores en trámites como el alta ante Hacienda y la apertura de cuentas, y da seguimiento a sus negocios. Ha capacitado a más de 10,500 emprendedores mediante 700 proyectos de emprendimiento, y más de 2 mil participan activamente en sus programas.
Un total de 237 proyectos de emprendimiento en Quer\u00e9taro cuentan con cr\u00e9ditos en los que sus propietarios pagan \u00fanicamente el capital, mientras el IQEI cubre los intereses mediante un esquema de financiamiento con la Caja Gonzalo Vega. rotativo.com.mx
Otra vía es Coppel Emprende, un programa de Fundación Coppel que entrega apoyos en especie, desde materia prima hasta equipo para producir, a emprendedores que ganan un concurso. En lo que va de la administración, 258 emprendedores queretanos han recibido estos apoyos, que incluyen un curso de 40 sesiones. La entrega más reciente fue encabezada por el gobernador.
En capacitación, Sedesu lleva este año 227 cursos y talleres con 8,790 participantes, en temas como comercio exterior, ciberseguridad, propiedad intelectual, digitalización y economía circular. Además, más de 175 pymes han recibido consultoría, certificaciones, imagen comercial, página web, registro de propiedad intelectual y códigos de barras.
Con apoyo de universidades, 219 microempresas y emprendedores renovaron su imagen comercial, sus empaques y sus logotipos. Del Prete Tercero lo presentó como un ejemplo de colaboración entre empresa, universidad y gobierno.