Querétaro, 17 de noviembre de 2026.— Quienes militan en un partido y ocupan un cargo ejecutivo deben ser sumamente prudentes durante el proceso electoral, advirtió el gobernador Mauricio Kuri González, quien se incluyó en ese llamado.
El mandatario dijo que la contienda en marcha obliga a todas las autoridades a conducirse con cautela para cumplir la ley electoral. Lo planteó en su conferencia semanal Café con Kuri, al responder una pregunta sobre publicidad de presuntos aspirantes en un municipio del estado, sin referirse a un caso en particular.
De acuerdo con el calendario del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Proceso Electoral Local 2026-2027 arrancó formalmente el 16 de octubre y tendrá su jornada el 6 de junio de 2027. Ese día se elegirán, en una misma votación, la gubernatura, el Congreso del Estado y los 18 ayuntamientos. En esa elección se definirá quién sucede a Kuri al frente del Ejecutivo estatal.
No es la primera vez que el gobernador fija reglas de conducta para su equipo frente a la elección. Semanas atrás pidió a los integrantes de su gabinete que buscan una candidatura organizar su salida con anticipación y dejar sus oficinas en orden. En esa ocasión no se fijó fecha para esos movimientos.
En la misma conferencia, Kuri dijo que no prevé giras internacionales durante el año electoral. “No tengo intención de salir el próximo año, a menos que sea para un tema en específico”, respondió. Explicó que la excepción sería un asunto que requiera su presencia en otra parte del mundo, sobre todo una inversión.
También habló de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China. Le pareció muy importante que asistiera. Según dijo, México debe ser “un acorde importante en la orquesta de las naciones”, sobre todo en lo económico. Agregó que el país llevaba años sin que su titular acudiera al foro y que eso le había hecho perder información.
Para Kuri, la presencia de la presidenta ayuda a que México figure en el mapa mundial y no solo por la imagen negativa que deja la inseguridad en buena parte del país. La reunión de líderes de APEC se celebrará el 18 y 19 de noviembre. Ahí México recibirá la estafeta para organizar el foro en 2028.