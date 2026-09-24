Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) rindió su informe anual de actividades 2025 y aseguró estar listo para el Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que se renovarán la gubernatura, el Congreso del Estado y los 18 ayuntamientos.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, presentó el informe en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos y dijo que “estamos a días de iniciar el proceso electoral local 2026-2027”. “En el IEEQ, no partimos de cero”, sostuvo.

Entre las determinaciones del Instituto de cara al proceso figura la aprobación de dos iniciativas de reforma, una a la Constitución local y otra a la Ley Electoral del Estado, que remitió a la Legislatura. Muñiz Rodríguez reconoció a las diputadas y diputados de la 61 Legislatura por la aprobación de la legislación electoral local, que, dijo, abona a la certeza y la legalidad de la elección.

El acto conmemoró los 30 años de autonomía del Instituto, creado como organismo autónomo con la reforma de 1996. En ese lapso, recordó Muñiz Rodríguez, organizó 10 procesos electorales ordinarios, uno extraordinario, un plebiscito y una consulta indígena.

El IEEQ organizó 10 procesos electorales ordinarios, uno extraordinario, un plebiscito y una consulta indígena desde su creación como organismo autónomo con la reforma de 1996. rotativo.com.mx

En 2025, el Consejo General celebró 36 sesiones públicas, en las que aprobó 35 acuerdos y cuatro resoluciones. Las comisiones permanentes y transitorias sumaron 70 sesiones públicas.

Las sesiones del Consejo General estuvieron vinculadas con actividades permanentes y con la preparación del proceso 2026-2027. Entre los temas aprobados están la designación de titulares de área, la organización de plebiscitos, la constitución de asociaciones políticas estatales y la normatividad interna sobre hostigamiento y acoso sexual o laboral, comunicación social, violencia política contra las mujeres en razón de género, control interno y tecnologías de la información.

Consejerías electorales del Instituto participaron en Querétaro y en la Ciudad de México en las audiencias públicas que convocó la Comisión Presidencial para la discusión de la reforma electoral federal.

Ahí destacaron las aportaciones de los organismos públicos locales electorales y expresaron, según Muñiz Rodríguez, que “la democracia se construye desde lo local”.

En cultura democrática y formación ciudadana, el Instituto reportó 1,492 actividades en 2025, con la participación de más de 139 mil personas de los 18 municipios. Entre ellas hubo cineforos con temas sociales y democráticos, concursos de calaveritas alusivas a valores democráticos y un diplomado de participación ciudadana con enfoque de derechos humanos, coordinado con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.

El informe se presentó ante los tres Poderes del Estado y autoridades electorales en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. rotativo.com.mx

El Instituto suscribió 14 convenios de colaboración, entre ellos con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la Estrategia Nacional de Educación Cívica, con las organizaciones Migrantes Unidos en Caravana A.C. y Fuerza Migrante en Acción, A.C., y con las universidades Internacional de Querétaro, de Londres Campus Querétaro y Mondragón México.

INFOQRO otorgó al Instituto el reconocimiento Reto Transparencia Proactiva en el Estado de Querétaro por el proyecto Voto Informado Proceso Electoral Local 2023-2024, distinción que, según Muñiz Rodríguez, muy pocas instituciones han obtenido. El Instituto atendió 110 solicitudes de información en un tiempo menor al que fija la ley.

En fiscalización, el Instituto dio seguimiento a la liquidación del otrora partido político local Querétaro Seguro, iniciada tras la pérdida de su registro, y a las obligaciones de fiscalización de la organización ciudadana El Siglo de las Mujeres, A.C., que buscó constituirse como asociación política estatal.

La consejera presidenta informó que la información financiera del Instituto correspondiente al ejercicio 2024 fue auditada por autoridades fiscalizadoras de la federación y del estado, sin observaciones.

En lo contencioso, el Instituto dio seguimiento a los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales en instrucción y a 26 denuncias por posibles infracciones a la normatividad electoral local. Emitió las actas de oficialía electoral solicitadas y remitió los expedientes al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) para su resolución.

En 2025, el Instituto aplicó deducciones a partidos políticos por sanciones impuestas por el INE y por autoridades jurisdiccionales y, con motivo de esas sanciones, transfirió 23 millones 587 mil pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ).

Muñiz Rodríguez entregó el documento informativo al gobernador Mauricio Kuri González, a la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 61 Legislatura, y al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola.

En el acto estuvieron también la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, María Luisa Flores Huerta, y el magistrado presidente del TEEQ, Daniel Estrada García, junto con las consejerías electorales del Consejo General: Martha Paola Carbajal Zamudio, Daniel Dorantes Guerra, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez.

Al término del acto de rendición de cuentas se develó una placa conmemorativa.