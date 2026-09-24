Igualdad sustantiva: San Juan del Río define líneas de trabajo

Judith Ortiz Monroy encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, realizada por la Secretaría de la Mujer.

Personas en la mesa de la primera sesión ordinaria del Sistema de Igualdad Sustantiva levantan la mano en San Juan del Río

Según el Gobierno Municipal, la sesión permitió establecer acuerdos y líneas de trabajo para fortalecer las acciones institucionales por la igualdad sustantiva.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Mujer realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que dejó acuerdos y líneas de trabajo para las acciones institucionales del municipio.

La secretaria de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, encabezó la sesión, realizada por el Gobierno Municipal del alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Según el Gobierno Municipal, los acuerdos buscan fortalecer las acciones institucionales para promover la igualdad sustantiva y prevenir las desigualdades, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

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