San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Mujer realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que dejó acuerdos y líneas de trabajo para las acciones institucionales del municipio.
La secretaria de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, encabezó la sesión, realizada por el Gobierno Municipal del alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Según el Gobierno Municipal, los acuerdos buscan fortalecer las acciones institucionales para promover la igualdad sustantiva y prevenir las desigualdades, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.