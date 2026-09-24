Diputada exige investigar presunto hallazgo de dientes de leche

El presunto hallazgo de aproximadamente mil 600 dientes de leche en Zacapu fue denunciado por madres buscadoras y difundido por el periodista Óscar Balderas.

Diputada local Leonor Mejía Barraza, con saco rosa, sentada ante un escritorio; pidió investigar presunta fosa en Zacapu

La diputada local Leonor Mejía Barraza exigió a las autoridades federales y estatales investigar el presunto hallazgo de dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- La diputada local Leonor Mejía Barraza exigió a las autoridades federales y estatales una investigación exhaustiva sobre el presunto hallazgo de aproximadamente mil 600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu, Michoacán, para esclarecer los hechos, identificar a las posibles víctimas y determinar las responsabilidades correspondientes.

La legisladora manifestó su profunda consternación por la información que difundió el periodista Óscar Balderas a partir de los hallazgos que denunciaron madres buscadoras.

“Como madre y como diputada, me estremece pensar que detrás de cada uno de estos indicios pudiera existir una niña o un niño al que le arrebataron la vida”, expresó.

Señaló que los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de combatir a las organizaciones criminales, proteger a la población y garantizar que las instituciones de procuración de justicia actúen con eficacia y transparencia.

Al Gobierno de Michoacán, encabezado por Morena, le exigió informar sobre las acciones emprendidas para esclarecer los hallazgos denunciados y sobre las medidas de protección y acompañamiento brindadas a las familias buscadoras.

“No puede haber territorios entregados al crimen organizado, mientras las madres buscan a sus hijos entre fosas clandestinas”, afirmó.

La diputada también solicitó que las investigaciones contemplen cualquier posible participación, encubrimiento o complicidad de servidores públicos con los grupos criminales que pudieran estar involucrados.

“Si existen autoridades que por acción, omisión o complicidad permitieron estos delitos, deben ser investigadas y enfrentar las consecuencias legales”, sostuvo.

“No puede haber impunidad para los criminales ni para quienes desde el poder los protejan”, agregó.

La legisladora reconoció la labor de las madres buscadoras, que continúan trabajando para encontrar a sus seres queridos, y destacó la necesidad de que las instituciones les garanticen seguridad, acompañamiento y acceso a la justicia.

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