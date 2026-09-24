Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- La diputada local Leonor Mejía Barraza exigió a las autoridades federales y estatales una investigación exhaustiva sobre el presunto hallazgo de aproximadamente mil 600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu, Michoacán, para esclarecer los hechos, identificar a las posibles víctimas y determinar las responsabilidades correspondientes.
La legisladora manifestó su profunda consternación por la información que difundió el periodista Óscar Balderas a partir de los hallazgos que denunciaron madres buscadoras.
“Como madre y como diputada, me estremece pensar que detrás de cada uno de estos indicios pudiera existir una niña o un niño al que le arrebataron la vida”, expresó.
Señaló que los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de combatir a las organizaciones criminales, proteger a la población y garantizar que las instituciones de procuración de justicia actúen con eficacia y transparencia.
Al Gobierno de Michoacán, encabezado por Morena, le exigió informar sobre las acciones emprendidas para esclarecer los hallazgos denunciados y sobre las medidas de protección y acompañamiento brindadas a las familias buscadoras.
“No puede haber territorios entregados al crimen organizado, mientras las madres buscan a sus hijos entre fosas clandestinas”, afirmó.
La diputada también solicitó que las investigaciones contemplen cualquier posible participación, encubrimiento o complicidad de servidores públicos con los grupos criminales que pudieran estar involucrados.
“Si existen autoridades que por acción, omisión o complicidad permitieron estos delitos, deben ser investigadas y enfrentar las consecuencias legales”, sostuvo.
“No puede haber impunidad para los criminales ni para quienes desde el poder los protejan”, agregó.
La legisladora reconoció la labor de las madres buscadoras, que continúan trabajando para encontrar a sus seres queridos, y destacó la necesidad de que las instituciones les garanticen seguridad, acompañamiento y acceso a la justicia.