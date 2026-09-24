Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Ángel Herrera, hasta ahora subsecretario de Obras Públicas del gobierno del Estado, entra a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro en sustitución de Francisco Villegas, confirmó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
Macías Olvera calificó de falsas las versiones de columnas que ligaban el cambio con el dren Peñuelas y con obras inconclusas. Dijo que la obra, que sigue en construcción, va bien.
El cambio, explicó, busca mejorar los procesos y lo que ya se hacía en el área. Reconoció el trabajo de Villegas.
Para el alcalde, el programa de obras ha sido muy exitoso, incluso con recurso limitado a raíz de los recortes presupuestales federales.
Sobre Herrera, dijo que ya tuvo experiencia en el gobierno municipal y que su paso por la subsecretaría estatal de Obras Públicas permitirá una coordinación más amplia con el gobierno del Estado.