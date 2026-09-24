San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- Familias de cinco colonias y 25 comunidades de San Juan del Río recibieron 260 escrituras de dos programas municipales de regularización.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, entregó los documentos a beneficiarios de “Con Tu Regularización Hacemos Un Mejor San Juan” y “Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan” en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, durante el primer día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno.
En el esquema de subdivisiones se entregaron escrituras en 25 comunidades, entre ellas Cazadero, Galindo, San Pedro Ahuacatlán, Santa Rosa Xajay y Soledad del Río. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia destacó que las escrituras brindan certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio.
“Enhorabuena por el esfuerzo, el gasto que ustedes hicieron, las vueltas, todo lo que tuvieron que erogar y también en tiempo invertir”, dijo a las familias.
Las escrituras corresponden a los programas “Con Tu Regularización Hacemos Un Mejor San Juan” y “Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan”. rotativo.com.mx
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que las escrituras se entregaron a familias de cinco colonias en El Rodeo, Banthí, Loma Linda y Santa Cruz Nieto.
Familias de cinco colonias y 25 comunidades de San Juan del Río recibieron 260 escrituras de dos programas municipales de regularización. rotativo.com.mx
En el esquema de subdivisiones, agregó, hubo escrituras en 25 comunidades, entre ellas Cazadero, Galindo, San Pedro Ahuacatlán, Santa Rosa Xajay y Soledad del Río.
Familias de cinco colonias en El Rodeo, Banthí, Loma Linda y Santa Cruz Nieto recibieron escrituras, detalló la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores. rotativo.com.mx
El beneficiario José Luis Eusebio García, de la comunidad de Santa Cruz Nieto La Loma, agradeció a Cabrera Valencia y a las autoridades municipales las escrituras que recibió junto con los demás beneficiarios de los programas.