Entregan 260 escrituras a familias de San Juan del Río

El presidente municipal destacó la certeza jurídica que dan a las familias, en el primer día de actividades de su Quinto Informe de Gobierno.

Hombre de traje sonríe frente a un podio junto a una intérprete de lengua de señas, con la lona del Quinto Informe de Gobierno al fondo, en la entrega de escrituras en San Juan del Río.

El presidente municipal destacó que las escrituras brindan certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- Familias de cinco colonias y 25 comunidades de San Juan del Río recibieron 260 escrituras de dos programas municipales de regularización.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, entregó los documentos a beneficiarios de “Con Tu Regularización Hacemos Un Mejor San Juan” y “Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan” en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, durante el primer día de actividades por su Quinto Informe de Gobierno.

Una mujer con saco azul habla en un podio mientras una int\u00e9rprete de lengua de se\u00f1as interpreta y varios asistentes escuchan sentados en la entrega de escrituras en San Juan del R\u00edo. En el esquema de subdivisiones se entregaron escrituras en 25 comunidades, entre ellas Cazadero, Galindo, San Pedro Ahuacatlán, Santa Rosa Xajay y Soledad del Río. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia destacó que las escrituras brindan certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio.

“Enhorabuena por el esfuerzo, el gasto que ustedes hicieron, las vueltas, todo lo que tuvieron que erogar y también en tiempo invertir”, dijo a las familias.

Pila de carpetas blancas con la leyenda Regularizando Tu Hogar y la palabra escritura p\u00fablica sobre una mesa negra, en la entrega de escrituras en San Juan del R\u00edo. Las escrituras corresponden a los programas “Con Tu Regularización Hacemos Un Mejor San Juan” y “Regularizando Tu Hogar, Hacemos Un Mejor San Juan”. rotativo.com.mx

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que las escrituras se entregaron a familias de cinco colonias en El Rodeo, Banthí, Loma Linda y Santa Cruz Nieto.

Seis personas posan sobre un escenario con cortina roja y una de ellas sostiene abierta una escritura, en la entrega de escrituras en San Juan del R\u00edo. Familias de cinco colonias y 25 comunidades de San Juan del Río recibieron 260 escrituras de dos programas municipales de regularización. rotativo.com.mx

En el esquema de subdivisiones, agregó, hubo escrituras en 25 comunidades, entre ellas Cazadero, Galindo, San Pedro Ahuacatlán, Santa Rosa Xajay y Soledad del Río.

Un grupo de personas posa de pie frente al p\u00fablico sentado en un auditorio durante la entrega de escrituras en San Juan del R\u00edo, una de ellas con una carpeta blanca. Familias de cinco colonias en El Rodeo, Banthí, Loma Linda y Santa Cruz Nieto recibieron escrituras, detalló la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores. rotativo.com.mx

El beneficiario José Luis Eusebio García, de la comunidad de Santa Cruz Nieto La Loma, agradeció a Cabrera Valencia y a las autoridades municipales las escrituras que recibió junto con los demás beneficiarios de los programas.

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