Cofepris autoriza lenacapavir para prevenir el VIH en México

El registro se basó en el análisis de evidencia de calidad, seguridad y eficacia, informó la comisión federal.

Mano con guante azul sostiene un frasco de lenacapavir, medicamento al que la Cofepris otorgó registro sanitario para prevenir el VIH

La Cofepris sustentó el registro sanitario del lenacapavir en el análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al lenacapavir, medicamento indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La comisión federal sustentó la autorización en el análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto.

México se suma a los países que cuentan con esta alternativa de prevención del VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, según la Cofepris.

En 2023, la Cofepris autorizó el protocolo de investigación GS-US-528-9023, un estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico y aleatorizado sobre la eficacia y la seguridad del lenacapavir de acción prolongada, administrado por vía subcutánea dos veces al año, para la profilaxis previa a la exposición al VIH.

El estudio se enfoca en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de 16 años o más que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y están en riesgo de infección por VIH.

salud cofepris vih

Reciente

Un asistente levanta la mano durante la reunión del plan ganadero de Sinaloa, con la mesa principal al fondo
México

Agricultura plantea a ganaderos de Sinaloa un plan a cuatro años

Leche para el Bienestar informó que destinará 50 millones de pesos a dos centros de acopio en Ahome y Mazatlán.

Patrulla de la Policía Municipal con la leyenda SSPM en una calle de noche durante un operativo en San Juan del Río
San Juan del Río

Operativos en San Juan del Río: 22 remitidos y siete a Fiscalía

Los operativos se coordinaron con la Policía Estatal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobierno.

Pipas y tractocamiones entre autos sobre Paseo Central en San Juan del Río, donde tráileres afectan la movilidad
San Juan del Río

Tráileres estacionados entorpecen Paseo Central, San Juan del Río

El corredor hacia Tequisquiapan es la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial, y las jaulas ganaderas dejan excremento en la vialidad.

Tres mujeres firman el convenio del DIF Municipal Querétaro y la USEBEQ sobre respeto a adultos mayores en primarias.
Querétaro

Pláticas sobre respeto a adultos mayores llegarán a 37 primarias

El DIF Municipal prevé ampliar el proyecto de forma progresiva hasta alcanzar a todas las primarias públicas de la capital.