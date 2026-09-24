Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al lenacapavir, medicamento indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La comisión federal sustentó la autorización en el análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto.

México se suma a los países que cuentan con esta alternativa de prevención del VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, según la Cofepris.

En 2023, la Cofepris autorizó el protocolo de investigación GS-US-528-9023, un estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico y aleatorizado sobre la eficacia y la seguridad del lenacapavir de acción prolongada, administrado por vía subcutánea dos veces al año, para la profilaxis previa a la exposición al VIH.

El estudio se enfoca en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de 16 años o más que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y están en riesgo de infección por VIH.