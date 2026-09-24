San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- Operativos de vigilancia dejaron 22 personas remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y siete puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Las acciones se coordinaron con la Policía Estatal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobierno.
El objetivo, precisó la corporación, fue disuadir conductas delictivas en zonas de atención prioritaria.
Los recorridos de vigilancia y prevención se realizaron en las comunidades y colonias de El Carrizo, Santa Matilde, Loma Linda, La Peña, Santa Cruz Nieto, Loma Alta, La Rueda, San Pedro Ahuacatlán, La Llave y La Valla.
Otros puntos cubiertos fueron El Organal, San Germán, San Javier, El Rosario, Puerta de Palmillas, San Miguel Arcángel, Paso de Mata, Cerro Gordo, El Sitio y Avenida Universidad.