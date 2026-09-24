Abren consulta de espectro para llevar internet a zonas rurales

La CRT recibirá comentarios sobre el proyecto de bases del 24 de septiembre al 21 de octubre de 2026 en su portal.

Vista aérea de una torre de microondas con antenas parabólicas sobre una extensa zona urbana, con montañas al fondo, en una nota sobre la licitación de espectro de la CRT para internet rural

Las señales de microondas enlazan puntos distantes por el aire para transmitir datos sin intervenir calles ni instalar cableado, explicó la CRT.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió a consulta pública el proyecto de bases de una licitación de espectro con el que busca que pequeños operadores lleven internet y telefonía a zonas rurales mediante antenas de microondas.

El pleno de la CRT acordó someter a consulta el proyecto de “Bases de la Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de diversos segmentos de espectro radioeléctrico disponibles para la prestación del Servicio de Provisión de Capacidad para Radioenlaces Fijos”.

Es la primera vez, informó el organismo, que abre una consulta pública para licitar espectro con ese propósito.

La licitación busca habilitar el uso de señales de microondas, tecnología que enlaza puntos distantes por el aire para transmitir datos de forma directa, sin intervenir calles y sin instalar cableado.

Con esa tecnología, plantea la CRT, los pequeños proveedores de internet y telefonía podrían llegar a zonas serranas y de difícil acceso con inversiones más accesibles.

Vista a\u00e9rea de una torre de microondas con antenas parab\u00f3licas sobre una extensa zona urbana, con monta\u00f1as al fondo, en una nota sobre la licitaci\u00f3n de espectro de la CRT para internet rural El proyecto de bases de la CRT prevé bloques de espectro en 242 regiones del país para que pequeños operadores amplíen su cobertura. rotativo.com.mx

El proyecto prevé poner a disposición bloques de espectro en 242 regiones del país para que pequeños operadores amplíen su cobertura. De acuerdo con la CRT, las antenas de microondas reducen hasta en 50% los costos frente a obras de cableado tradicional.

Según el organismo, las mismas frecuencias servirían para que las compañías refuercen sus rutas de transmisión en ciudades y zonas donde la navegación suele saturarse.

Con más pequeños operadores, sostiene, los usuarios tendrían más opciones para contratar internet y telefonía en sus localidades.

El proyecto de bases permanecerá en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica del 24 de septiembre al 21 de octubre de 2026, para recibir comentarios y sugerencias del público general, la academia, especialistas y empresas del sector.

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