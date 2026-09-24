Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió a consulta pública el proyecto de bases de una licitación de espectro con el que busca que pequeños operadores lleven internet y telefonía a zonas rurales mediante antenas de microondas.
El pleno de la CRT acordó someter a consulta el proyecto de “Bases de la Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de diversos segmentos de espectro radioeléctrico disponibles para la prestación del Servicio de Provisión de Capacidad para Radioenlaces Fijos”.
Es la primera vez, informó el organismo, que abre una consulta pública para licitar espectro con ese propósito.
La licitación busca habilitar el uso de señales de microondas, tecnología que enlaza puntos distantes por el aire para transmitir datos de forma directa, sin intervenir calles y sin instalar cableado.
Con esa tecnología, plantea la CRT, los pequeños proveedores de internet y telefonía podrían llegar a zonas serranas y de difícil acceso con inversiones más accesibles.
El proyecto de bases de la CRT prevé bloques de espectro en 242 regiones del país para que pequeños operadores amplíen su cobertura. rotativo.com.mx
El proyecto prevé poner a disposición bloques de espectro en 242 regiones del país para que pequeños operadores amplíen su cobertura. De acuerdo con la CRT, las antenas de microondas reducen hasta en 50% los costos frente a obras de cableado tradicional.
Según el organismo, las mismas frecuencias servirían para que las compañías refuercen sus rutas de transmisión en ciudades y zonas donde la navegación suele saturarse.
Con más pequeños operadores, sostiene, los usuarios tendrían más opciones para contratar internet y telefonía en sus localidades.
El proyecto de bases permanecerá en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica del 24 de septiembre al 21 de octubre de 2026, para recibir comentarios y sugerencias del público general, la academia, especialistas y empresas del sector.