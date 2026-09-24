PAN Querétaro acusa al gobierno federal de pretender censura

Martín Arango sostuvo que la Ley Federal del Derecho de Autor aumenta la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y contempla multas millonarias.

Martín Arango, dirigente del PAN en Querétaro, junto a un atril con micrófono en su mensaje sobre libertad de expresión

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, dijo que combatir fraudes digitales y defender derechos de autor no debe servir de pretexto para censurar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro acusó al gobierno federal de pretender censurar la libertad de expresión mediante reformas que se discuten en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, afirmó que México necesita combatir los fraudes digitales y defender los derechos de autor y la propiedad industrial, pero que esa tarea no debe servir de pretexto para censurar, "porque la crítica también es democracia".

Arango sostuvo que, después de que la ciudadanía y el PAN alzaron la voz, se logró modificar el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Mientras el Senado discute esa reforma, añadió, la Cámara de Diputados analiza la Ley Federal del Derecho de Autor, que aumenta la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y contempla multas millonarias.

Aseguró que la ciudadanía ya está cansada de que cada semana haya que defender una libertad distinta. "Ahora resulta que también tenemos que defender nuestro derecho a hacer una parodia, una caricatura, una crítica o un meme", dijo.

"La libertad de expresión no pertenece a Morena, la libertad de expresión pertenece a las y los mexicanos", afirmó el dirigente, quien agregó que "su iniciativa hablaba de 'inducir al error o engaño'". Para Arango, engaño es decirle a los mexicanos que "todo va extraordinariamente bien", que no hay crisis de inseguridad y que los desaparecidos y homicidios cada vez son menos; error, dijo, es "confundir gobernar con mandar, y mayoría con permiso para hacer lo que quieran".

El dirigente estatal señaló que no se puede confiar en un régimen que ha ido acabando poco a poco con libertades, garantías, instituciones y contrapesos, y que el PAN no repetirá el libreto que el gobierno federal y Morena esperan que todos repitan.

"En Acción Nacional no nos vamos a callar, no vamos a dejar de señalar ni de denunciar, y no vamos a pedirle permiso a ningún narcogobierno para ejercer nuestra libertad. Cuidar Querétaro también es alzar la voz hoy para que mañana no sea delito alzarla", concluyó.

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