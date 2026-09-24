Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro acusó al gobierno federal de pretender censurar la libertad de expresión mediante reformas que se discuten en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, afirmó que México necesita combatir los fraudes digitales y defender los derechos de autor y la propiedad industrial, pero que esa tarea no debe servir de pretexto para censurar, "porque la crítica también es democracia".
Arango sostuvo que, después de que la ciudadanía y el PAN alzaron la voz, se logró modificar el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Mientras el Senado discute esa reforma, añadió, la Cámara de Diputados analiza la Ley Federal del Derecho de Autor, que aumenta la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y contempla multas millonarias.
Aseguró que la ciudadanía ya está cansada de que cada semana haya que defender una libertad distinta. "Ahora resulta que también tenemos que defender nuestro derecho a hacer una parodia, una caricatura, una crítica o un meme", dijo.
"La libertad de expresión no pertenece a Morena, la libertad de expresión pertenece a las y los mexicanos", afirmó el dirigente, quien agregó que "su iniciativa hablaba de 'inducir al error o engaño'". Para Arango, engaño es decirle a los mexicanos que "todo va extraordinariamente bien", que no hay crisis de inseguridad y que los desaparecidos y homicidios cada vez son menos; error, dijo, es "confundir gobernar con mandar, y mayoría con permiso para hacer lo que quieran".
El dirigente estatal señaló que no se puede confiar en un régimen que ha ido acabando poco a poco con libertades, garantías, instituciones y contrapesos, y que el PAN no repetirá el libreto que el gobierno federal y Morena esperan que todos repitan.
"En Acción Nacional no nos vamos a callar, no vamos a dejar de señalar ni de denunciar, y no vamos a pedirle permiso a ningún narcogobierno para ejercer nuestra libertad. Cuidar Querétaro también es alzar la voz hoy para que mañana no sea delito alzarla", concluyó.