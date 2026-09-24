Agricultura plantea a ganaderos de Sinaloa un plan a cuatro años

Leche para el Bienestar informó que destinará 50 millones de pesos a dos centros de acopio en Ahome y Mazatlán.

Un asistente levanta la mano durante la reunión del plan ganadero de Sinaloa, con la mesa principal al fondo

El esquema para Sinaloa contempla trabajar con las uniones ganaderas en financiamiento, genética y rastros TIF.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural propuso a los ganaderos de Sinaloa construir junto con ellos un plan a cuatro años y los convocó a reunirse en 15 días para revisar los avances de las propuestas.

La titular de la dependencia, Columba Jazmín López Gutiérrez, presidió una reunión de trabajo con líderes de organismos ganaderos, encabezados por José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

La propuesta, explicó López Gutiérrez, debe encaminarse a fortalecer el estatus sanitario, la trazabilidad, la genética, el acceso al agua y el financiamiento accesible a través del crédito Cosechando Soberanía.

Hay que empezar a trabajar el programa con los ganaderos al lado, dijo: “lo que necesitamos es un plan a cuatro años y ver a dónde quieren llegar en este tiempo”.

Para López Gutiérrez, la soberanía alimentaria pasa también por impulsar el consumo de forrajes locales para la engorda de ganado en lugar de insumos importados, por el acompañamiento técnico y por campañas intensivas contra la brucelosis y la tuberculosis.

Propuso aprovechar la temporada invernal para acelerar la dispersión de moscas estériles contra el gusano barrenador del ganado (GBG).

La gobernadora Graciela Domínguez Nava, que acompañó a la secretaria en la reunión, se comprometió a que el gobierno de Sinaloa aporte los recursos presupuestales y técnicos que el plan requiera. Recuperar el estatus zoosanitario, dijo, es una oportunidad prioritaria para la entidad.

El director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, informó que el Gobierno de México fortalece la estrategia contra el GBG con el control de la movilización ganadera y la capacitación de más de 10 mil productores.

Añadió que la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, produce hasta 50 millones de moscas estériles para contener el avance de la plaga.

Antonio Talamantes Geraldo, titular de Leche para el Bienestar, dio a conocer que en los municipios de Ahome y Mazatlán se destinarán 50 millones de pesos a la construcción de dos nuevos centros de acopio, con capacidad de 15 mil litros de recepción. En una primera etapa se comprará el 10% de la producción del estado, a 11.5 pesos por litro.

David Palos, director general de Producción Ganadera de Agricultura, detalló que se trabaja en un esquema a la medida de Sinaloa para agilizar el financiamiento con la banca de desarrollo, fortalecer los programas de mejoramiento genético y modernizar la infraestructura de los rastros TIF (Tipo Inspección Federal), en coordinación con las uniones ganaderas.

Jesús Manuel Elizondo Flores, director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), recordó que con Cosechando Soberanía hay acceso a financiamiento de hasta 1.3 millones de pesos, con una tasa anual de 8.5% y un tope de 17%.

Para solicitudes asociativas, agregó, hay créditos grupales de hasta 8 millones de pesos.

sinaloa gobierno productores agricultura

Reciente

Mano con guante azul sostiene un frasco de lenacapavir, medicamento al que la Cofepris otorgó registro sanitario para prevenir el VIH
Salud

Cofepris autoriza lenacapavir para prevenir el VIH en México

El registro se basó en el análisis de evidencia de calidad, seguridad y eficacia, informó la comisión federal.

Patrulla de la Policía Municipal con la leyenda SSPM en una calle de noche durante un operativo en San Juan del Río
San Juan del Río

Operativos en San Juan del Río: 22 remitidos y siete a Fiscalía

Los operativos se coordinaron con la Policía Estatal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobierno.

Pipas y tractocamiones entre autos sobre Paseo Central en San Juan del Río, donde tráileres afectan la movilidad
San Juan del Río

Tráileres estacionados entorpecen Paseo Central, San Juan del Río

El corredor hacia Tequisquiapan es la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial, y las jaulas ganaderas dejan excremento en la vialidad.

Personal de la SSC y de Protección Civil muestra un documento a un hombre de rostro difuminado en la entrada de un inmueble
México

Vehículos abandonados en dos alcaldías de CDMX irían a depósito

Seguridad Ciudadana orientó a 242 mujeres y 147 hombres en San Juan Xalpa y a 105 mujeres y 89 hombres en Lindavista Vallejo.