Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural propuso a los ganaderos de Sinaloa construir junto con ellos un plan a cuatro años y los convocó a reunirse en 15 días para revisar los avances de las propuestas.

La titular de la dependencia, Columba Jazmín López Gutiérrez, presidió una reunión de trabajo con líderes de organismos ganaderos, encabezados por José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

La propuesta, explicó López Gutiérrez, debe encaminarse a fortalecer el estatus sanitario, la trazabilidad, la genética, el acceso al agua y el financiamiento accesible a través del crédito Cosechando Soberanía.

Hay que empezar a trabajar el programa con los ganaderos al lado, dijo: “lo que necesitamos es un plan a cuatro años y ver a dónde quieren llegar en este tiempo”.

Para López Gutiérrez, la soberanía alimentaria pasa también por impulsar el consumo de forrajes locales para la engorda de ganado en lugar de insumos importados, por el acompañamiento técnico y por campañas intensivas contra la brucelosis y la tuberculosis.

Propuso aprovechar la temporada invernal para acelerar la dispersión de moscas estériles contra el gusano barrenador del ganado (GBG).

La gobernadora Graciela Domínguez Nava, que acompañó a la secretaria en la reunión, se comprometió a que el gobierno de Sinaloa aporte los recursos presupuestales y técnicos que el plan requiera. Recuperar el estatus zoosanitario, dijo, es una oportunidad prioritaria para la entidad.

El director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, informó que el Gobierno de México fortalece la estrategia contra el GBG con el control de la movilización ganadera y la capacitación de más de 10 mil productores.

Añadió que la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, produce hasta 50 millones de moscas estériles para contener el avance de la plaga.

Antonio Talamantes Geraldo, titular de Leche para el Bienestar, dio a conocer que en los municipios de Ahome y Mazatlán se destinarán 50 millones de pesos a la construcción de dos nuevos centros de acopio, con capacidad de 15 mil litros de recepción. En una primera etapa se comprará el 10% de la producción del estado, a 11.5 pesos por litro.

David Palos, director general de Producción Ganadera de Agricultura, detalló que se trabaja en un esquema a la medida de Sinaloa para agilizar el financiamiento con la banca de desarrollo, fortalecer los programas de mejoramiento genético y modernizar la infraestructura de los rastros TIF (Tipo Inspección Federal), en coordinación con las uniones ganaderas.

Jesús Manuel Elizondo Flores, director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), recordó que con Cosechando Soberanía hay acceso a financiamiento de hasta 1.3 millones de pesos, con una tasa anual de 8.5% y un tope de 17%.

Para solicitudes asociativas, agregó, hay créditos grupales de hasta 8 millones de pesos.