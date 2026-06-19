México inaugurará planta contra gusano barrenador antes de terminar junio

Ciudad de México, 19 de junio de 2026.- México inaugurará entre el 20 y el 30 de junio una planta productora de moscas estériles en Chiapas para contener la propagación del gusano barrenador del ganado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la biofábrica iniciará con una capacidad cercana a 60 millones de moscas estériles, producción que posteriormente podrá aumentar hasta 120 millones.

La infraestructura fue financiada principalmente por el Gobierno de Estados Unidos, con participación económica de México, como parte de la cooperación bilateral para enfrentar la plaga y reducir sus efectos sobre la ganadería.

“Lo importante aquí es que la planta nos va a ayudar a que no se siga propagando”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la presencia del parásito en animales y los casos detectados en personas.

¿Cómo ayudan las moscas estériles contra el gusano barrenador?

La estrategia consiste en criar y esterilizar ejemplares machos de la mosca responsable de depositar las larvas. Al liberarlos en las regiones afectadas, se aparean con hembras silvestres sin generar descendencia, lo que reduce progresivamente la población del insecto.

El gusano barrenador afecta principalmente a animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan de tejido vivo después de que las moscas depositan sus huevos en heridas abiertas, por lo que la vigilancia de lesiones y la atención veterinaria temprana son determinantes.

Sheinbaum señaló que existe comunicación permanente entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno estadounidense para coordinar las acciones sanitarias.

En los trabajos también participa el exsecretario de Agricultura Julio Berdegué, quien, de acuerdo con la mandataria, continúa colaborando en los asuntos internacionales relacionados con la plaga.

La presidenta reconoció que todavía no es posible establecer cuánto tiempo tomará controlar por completo el problema. La producción y liberación de insectos estériles será acompañada por vigilancia epidemiológica, inspecciones ganaderas y atención de los focos detectados.

La planta constituye una pieza central para contener la expansión del parásito, particularmente en las regiones del sur y sureste del país, donde se han concentrado las acciones de control zoosanitario.