Tráileres estacionados entorpecen Paseo Central, San Juan del Río

El corredor hacia Tequisquiapan es la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial, y las jaulas ganaderas dejan excremento en la vialidad.

Pipas y tractocamiones entre autos sobre Paseo Central en San Juan del Río, donde tráileres afectan la movilidad

El estacionamiento de tráileres en Paseo Central entorpece la circulación en ambas direcciones del corredor San Juan del Río–Tequisquiapan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- El transporte de tráileres es una fuerte problemática de movilidad sobre Paseo Central, en San Juan del Río, donde las unidades se estacionan en cualquier punto de la vialidad.

Un tráiler permanecía estacionado en doble fila y sin el conductor en la unidad frente a Kimberly-Clark, en dirección a la autopista México-Querétaro, como muestran las imágenes.

Pipas y tractocamiones entre autos sobre Paseo Central en San Juan del R\u00edo, donde tr\u00e1ileres afectan la movilidad Paseo Central es la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial de San Juan del Río, y el transporte de carga se estaciona en cualquier punto de esa vialidad. rotativo.com.mx

Las jaulas que transportan ganado contaminan la vialidad con el excremento de los animales.

El estacionamiento de tráileres entorpece de manera importante la circulación en ambas direcciones del corredor San Juan del Río–Tequisquiapan, la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial del municipio.

Pipas y tractocamiones entre autos sobre Paseo Central en San Juan del R\u00edo, donde tr\u00e1ileres afectan la movilidad El uso de uno de los carriles de Paseo Central como estacionamiento de negocios afecta la movilidad de quienes circulan por esta vialidad de San Juan del Río. rotativo.com.mx

La situación afecta de manera considerable la movilidad y a los propios ciudadanos que utilizan Paseo Central.

Sancionar el estacionamiento del transporte de carga y el uso de uno de los carriles como estacionamiento de negocios requiere vigilancia constante de la Policía Estatal y del personal de tránsito.

movilidad transporte seguridad

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