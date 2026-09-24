San Juan del Río, 24 de septiembre de 2026.- El transporte de tráileres es una fuerte problemática de movilidad sobre Paseo Central, en San Juan del Río, donde las unidades se estacionan en cualquier punto de la vialidad.
Un tráiler permanecía estacionado en doble fila y sin el conductor en la unidad frente a Kimberly-Clark, en dirección a la autopista México-Querétaro, como muestran las imágenes.
Paseo Central es la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial de San Juan del Río, y el transporte de carga se estaciona en cualquier punto de esa vialidad. rotativo.com.mx
Las jaulas que transportan ganado contaminan la vialidad con el excremento de los animales.
El estacionamiento de tráileres entorpece de manera importante la circulación en ambas direcciones del corredor San Juan del Río–Tequisquiapan, la principal conexión con la zona oriente y el parque industrial del municipio.
El uso de uno de los carriles de Paseo Central como estacionamiento de negocios afecta la movilidad de quienes circulan por esta vialidad de San Juan del Río. rotativo.com.mx
La situación afecta de manera considerable la movilidad y a los propios ciudadanos que utilizan Paseo Central.
Sancionar el estacionamiento del transporte de carga y el uso de uno de los carriles como estacionamiento de negocios requiere vigilancia constante de la Policía Estatal y del personal de tránsito.