El Marqués, 24 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado entregó 39.4 toneladas de semilla forrajera a 303 productores de El Marqués y cubrió el apoyo en su totalidad, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, entregó también suministros y equipo del Programa Dinamismo Agroalimentario para mejorar los procesos productivos. La inversión bipartita fue de 4.7 millones de pesos, con aportación estatal y de 56 productores.
Anaya Aguilar señaló que la meta es proporcionar apoyo en especie a pequeños productores que trabajan en condiciones de temporal.
La semilla para cultivos forrajeros se dirige en particular a quienes han enfrentado adversidades por factores climatológicos, y la meta incluye equipo, implementos y semovientes autorizados en el Programa Dinamismo Agroalimentario, agregó el secretario.