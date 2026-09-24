Entregan semilla forrajera a 303 productores de El Marqués

El Programa Dinamismo Agroalimentario incluyó suministros y equipo con una inversión bipartita de 4.7 millones de pesos, de aportación estatal y de 56 productores.

Hombre con sombrero blanco sostiene un letrero de apoyo con semilla forrajera en la entrega de apoyos en El Marqués

Los 303 productores de El Marqués recibieron 39.4 toneladas de semilla forrajera; el Gobierno del Estado cubrió el apoyo en su totalidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 24 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado entregó 39.4 toneladas de semilla forrajera a 303 productores de El Marqués y cubrió el apoyo en su totalidad, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, entregó también suministros y equipo del Programa Dinamismo Agroalimentario para mejorar los procesos productivos. La inversión bipartita fue de 4.7 millones de pesos, con aportación estatal y de 56 productores.

Anaya Aguilar señaló que la meta es proporcionar apoyo en especie a pequeños productores que trabajan en condiciones de temporal.

La semilla para cultivos forrajeros se dirige en particular a quienes han enfrentado adversidades por factores climatológicos, y la meta incluye equipo, implementos y semovientes autorizados en el Programa Dinamismo Agroalimentario, agregó el secretario.

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