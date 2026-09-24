Pláticas sobre respeto a adultos mayores llegarán a 37 primarias

El DIF Municipal prevé ampliar el proyecto de forma progresiva hasta alcanzar a todas las primarias públicas de la capital.

Tres mujeres firman el convenio del DIF Municipal Querétaro y la USEBEQ sobre respeto a adultos mayores en primarias.

“Botsu Muntsi, El Mundo del Abuelo” inicia en 37 escuelas primarias públicas de las distintas delegaciones del municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Niñas y niños de 37 escuelas primarias públicas del municipio de Querétaro recibirán pláticas sobre respeto y buen trato hacia las personas adultas mayores, tras el convenio que firmaron el Sistema Municipal DIF de Querétaro y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

El convenio de colaboración busca fortalecer las acciones de sensibilización dirigidas a los alumnos de primarias públicas, a través del proyecto “Botsu Muntsi, El Mundo del Abuelo”.

La presidenta del patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, explicó que el convenio establece las bases de colaboración entre ambas partes para implementar pláticas con la finalidad de “incidir en los alumnos para promover el reconocimiento y protección de los derechos de las personas adultas mayores”, y favorecer su bienestar emocional, familiar y social en su entorno.

Las pláticas abordan el amor, la empatía y la solidaridad, con énfasis en la prevención de cualquier forma de violencia.

Los alumnos recibirán herramientas e ideas prácticas para expresar afecto, brindar acompañamiento y apoyar a las personas adultas mayores en su entorno familiar. También se busca que reconozcan la experiencia y los conocimientos que ellas aportan a sus familias y comunidades.

El DIF Municipal prevé que el proyecto, que arranca en 37 primarias de las distintas delegaciones del municipio, se amplíe de forma progresiva hasta alcanzar a todas las primarias públicas de la capital.

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