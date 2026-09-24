Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Niñas y niños de 37 escuelas primarias públicas del municipio de Querétaro recibirán pláticas sobre respeto y buen trato hacia las personas adultas mayores, tras el convenio que firmaron el Sistema Municipal DIF de Querétaro y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
El convenio de colaboración busca fortalecer las acciones de sensibilización dirigidas a los alumnos de primarias públicas, a través del proyecto “Botsu Muntsi, El Mundo del Abuelo”.
La presidenta del patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, explicó que el convenio establece las bases de colaboración entre ambas partes para implementar pláticas con la finalidad de “incidir en los alumnos para promover el reconocimiento y protección de los derechos de las personas adultas mayores”, y favorecer su bienestar emocional, familiar y social en su entorno.
Las pláticas abordan el amor, la empatía y la solidaridad, con énfasis en la prevención de cualquier forma de violencia.
Los alumnos recibirán herramientas e ideas prácticas para expresar afecto, brindar acompañamiento y apoyar a las personas adultas mayores en su entorno familiar. También se busca que reconozcan la experiencia y los conocimientos que ellas aportan a sus familias y comunidades.
El DIF Municipal prevé que el proyecto, que arranca en 37 primarias de las distintas delegaciones del municipio, se amplíe de forma progresiva hasta alcanzar a todas las primarias públicas de la capital.