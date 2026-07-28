México y EU coordinan combate al gusano barrenador y plan fronterizo

La planta de Metapa liberó 2.5 millones de moscas estériles en Chihuahua y ampliará su producción durante 2026.

Representantes gubernamentales conversan durante el encuentro bilateral

La reunión incluyó el análisis del plan gradual para el comercio fronterizo de ganado.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- México y Estados Unidos reforzaron la coordinación para controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado, además de revisar la implementación del plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos estadounidenses para el comercio de ganado mexicano.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en la que presentó los avances de la estrategia territorial encabezada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Agricultura reportó la instalación de 578 mil 585 trampas artesanales en zonas estratégicas, mediante las cuales se capturaron más de 12 millones de moscas. Entre el 28 de junio y el 4 de julio también fueron dispersados 106 millones 128 mil insectos estériles.

La estrategia se fortaleció con la entrada en operaciones de la planta de moscas estériles de Metapa de Domínguez, Chiapas. La instalación produjo el primer lote de 2.5 millones de ejemplares liberado el lunes 27 de julio en el sur de Chihuahua.

Desde noviembre de 2024, México ha liberado siete mil 260 millones de moscas estériles como parte del programa de control. Senasica prevé incrementar gradualmente la producción de la planta hasta alcanzar 100 millones de ejemplares hacia finales de 2026.

López Gutiérrez sostuvo que la coordinación entre instituciones y países permite fortalecer el estatus zoosanitario de la región y proteger el patrimonio de las familias dedicadas a la ganadería.

Johnson señaló que la reunión dio continuidad a los acuerdos revisados previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa de Domínguez. El diplomático afirmó que ambos gobiernos trabajan para mantener el impulso de la estrategia sanitaria y avanzar en la reapertura gradual del comercio fronterizo.

El plan se desarrolla mientras permanecen restricciones al intercambio de animales vivos entre ambos países. México mantiene suspendidas determinadas importaciones procedentes de Estados Unidos, mientras Washington ha limitado el ingreso de ganado mexicano debido al riesgo sanitario relacionado con la plaga.

El avance del programa tiene impacto para entidades ganaderas como Querétaro, donde durante 2026 se han confirmado casos en municipios de la Sierra Gorda, San Juan del Río y la capital del estado.

La meta de largo plazo es erradicar nuevamente la plaga de América del Norte y Centroamérica, hasta confinarla en la zona del Tapón del Darién, entre Panamá y Colombia.

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